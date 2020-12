News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les poissons de janvier à pêcher en eau douce

Les poissons en eau salée que vous pêcherez en janvier

Quels poissons quitteront votre ile le 31 janvier ?

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir la liste des poissons que vous pourrez pêcher dans les eaux tranquilles de votre ile dans Animal Crossing: New Horizons. Quels sont les poissons du mois de janvier dans ce jeu ? Exceptionnellement, on ne parlera pas de nouveaux poissons, car rien ne change par rapport au mois de décembre Voici donc la liste des poissons que vous pourrez continuer à pêcher en eau douce tout au long du mois de janvier :- Carpe : rare toute la journée (300 clochettes)- Carpe Coï : très rare le matin (4000 clochettes)- Cyprin doré : très rare l'après-midi (1300 clochettes)- Poisson rouge : très rare toute la journée (1300 clochettes)- Ranchu : très rare l'après-midi (4500 clochettes)- Bar : fréquent toute la journée (400 clochettes)- Bouvière : moyen toute la journée (900 clochettes)- Carassin : fréquent toute la journée (160 clochettes)- Chevaine : rare l'après-midi (200 clochettes)- Crapet : rate l'après-midi (180 clochettes)- Dai yu : très rare matin et soir (15000 clochettes)- Eperland : très fréquent toute la journée (400 clochettes)- Esturgeon : très rare toute la journée (10000 clochettes)- Gobie d'eau douce : très rare matin et soir (400 clochettes)- Perche jaune : rare toute la journée (300 clochettes)- Vandoise : rare matin et soir (240 clochettes)Quant aux poissons à pêcher en eau de mer, voici quels sont ceux que vous pourrez pêcher tout au long du mois de janvier depuis les plages de votre île :- Anchois : très rare matin et après-midi (200 clochettes))- Bar commun : moyen matin et soir, très fréquent l'après-midi (400 clochettes)- Calmar : fréquent toute la journée (500 clochettes)- Cardeau : rare toute la journée (800 clochettes)- Chinchard : très fréquent toute la journée, un peu moins le soir (150 clochettes)- Clione : fréquent toute la journée (1500 clochettes)- Coelacanthe : très rare toute la journée (15000 clochettes)- Limande : moyen matin et après-midi, fréquent le soir (300 clochettes)- Macropinna : très rare en soirée (15000 clochettes)- Marlin bleu : très rare toute la journée (10000 clochettes)- Poisson ballon : rare en soirée (5000 clochettes)- Poisson Lanterne : rare matin et soir (2500 clochettes)- Poisson ruban : très rare toute la journée (10000 clochettes)- Thon : très rare toute la journée (7000 clochettes)- Vivaneau : rare toute la journée (3000 clochettes)Parmi tous ces poissons, vous aurez constaté que certains ont plus de valeur que d'autre : attendez-vous à un joli prix de revente auprès de Méli et Mélo voire de Pollux avec le Dai yu, l'Esturgeon, le Coelacanthe, le Marlin Bleu, le Poisson Ruban et le Thon, leur cours s'envole dans Animal Crossing !Aucun ! Incroyable mais vrai : aucun des poissons de janvier de disparaîtra après le 31 janvier, c'est assez rare pour être souligné ! Il y aura deux nouvelles espèces à retrouver mais... on en reparle le mois prochain !Bonne pêche à tous dans Animal Crossing: New Horizons !A lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur Animal Crossing New Horizons