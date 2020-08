News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les nouveaux poissons à pêcher en septembre dans ACNH

Les espèces de poissons qu'il faut pêcher avant le 30 septembre

Liste de tous les poissons de septembre

Avec 61 espèces disponibles dans les eaux de votre île, c'est un mois de septembre de folie qui attend les fans d'Animal Crossing: New Horizons. Chaque mois, au gré des changements de saison, les espèces de poissons d'eau douce et d'eau salée changent dans le jeu. Du 1e au 30 septembre, 36 espèces d'eau douce seront proposées, et 25 espèces de poissons évoluant en eau salée.Ce mois-ci, c'est uniquement au niveau des eaux douces que vous trouverez du nouveau, avec les espèces suivantes qui font leur apparition dès le 1e septembre :- Brochet (1800 clochettes) : plutôt rare toute la journée- Esturgeon (10000 clochettes) : plutôt rare toute la journée- Omble (3800 clochettes) : plutôt rare toute la journée- Saumon (700 clochettes) : très fréquent toute la journée- Saumon masou (1000 clochettes) : assez rare matin et soir, plutôt rare l'après-midi- Saumon roi (1800 clochettes) : peu fréquent toute la journée- Truite dorée (15000 clochettes) : introuvable l'après-midi, plutôt rare matin et soirVoici une petite illustration pour vous aider à voir à quel moment de la journée vous pouvez trouver ces différentes espèces d'eau douce :Au 30 septembre, plusieurs espèces vont disparaitre des eaux de votre ile, à l'approche des mois d'automne. Ainsi, dès le 1e octobre, voici les espèces d'eau douce que vous ne pourrez plus pêcher dans Animal Crossing: New Horizons :- Ecrevisse- Gar- Arapaïma- Arowana- Ayu- Bichir- Dorado- Piranha- Poisson arc-en-ciel- Poisson docteur- Saumon- Saumon roi- Tortue trionyxDu côté des espèces de poissons et mammifères marins évoluant en eau salée, voici la liste de celles qui quitteront vos eaux au 30 septembre :- Grand requin blanc- Lune de mer- Marlin bleu- Poisson clown- Poisson papillon- Poisson porc-épic- Rémora rayé- Requin baleine- Requin marteau- Requin scieDans cette liste, il y a quelques spécimen qui vous rapporteraient une petite fortune si vous les rapportiez à Méli et Mélo, voire même à Pollux l'amateur de pêche ! Par exemple, le dorado et le grand requin blanc valent 15000 clochettes, l'arapaïma, l'arowana et le merlin bleu 10000 clochettes ! Pensez-y quand vous voyez des ombres danser au fond des rivières ou de la mer !Outre les nouvelles espèces et celles qui nous quitteront à la fin du mois, de nombreuses autres espèces sont bien entendu disponibles dans Animal Crossing: New Horizons. Voici un récapitulatif de toutes les espèces à pêcher en septembre...Voici la liste des poissons d'eau douce de septembre : Carpe, Carpe Coï, Cyprin doré, Ecrevisse, Gar, Poisson rouge, Ranchu, Silure, Arapaïma, Arowana, Ayu, Bar, Bichir, Brochet, Carassin, Chevaine, Combattant, Crapet, Dorado, Esturgeon, Gobie d'eau douce, Guppy, Néon bleu, Omble, Piranha, Poisson ange, Poisson arc-en-ciel, Poisson docteur, Saumon, Saumon masou, Saumon roi, Tilapia, Tortue serpentine, Tortue trionyx, Truite dorée, VandoiseEt maintenant la liste des poissons d'eau salée : Anchois, Bar commun, Carange grosse tête, Cardeau, Chinchard, Coelacanthe, Coryphène, Grand requin blanc, Hippocampe, Lune de mer, Macropinna, Marlin bleu, Murène, Murène ruban bleu, Poisson clown, Poisson papillon, Poisson porc-épic, Poisson scorpion, Raie, Rémora rayé, Requin baleine, Requin marteau, Requin scie, Scarus, VivaneauA lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur New Horizons