News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les poissons d'eau douce de février

Les poissons d'eau salée de février

Au fond de l'eau, les ombres aux formes variées qui attirent votre attention lorsque vous vous promenez sur votre île sont l'occasion pour vous de dégainer votre canne à pêche et d'espérer une nouvelle espèce à ajouter à votre bêbêtopédie. Mais le mois de février n'est sans doute pas le meilleur mois pour découvrir de nouvelles sortes de poissons, il y a comme un air de fin d'hiver à cette période de l'année, et l'activité est plutôt limitée.Vous pourrez pêcher 16 espèces de poissons d'eau douce en février dans les rivières et étangs de votre ile :- Carpe- Carpe Coï- Cyprin doré- Poisson rouge- Ranchu- Bar- Bouvière- Carassin- Chevaine- Crapet- Dai yu- Eperland- Esturgeon- Gobie d'eau douce- Perche jaune- VandoiseProfitez bien de l'éperland, c'est en effet la dernière fois que vous le voyez, il sera en effet indisponible à partir du 1e mars et vous ne pourrez alors plus le pêcher.Regardons maintenant les poissons que vous allez pouvoir attraper en février dans Animal Crossing: New Horizons :- Anchois- Bar commun- Calmar- Cardeau- Chinchard- Clione- Coelacanthe- Limande- Macropinna- Marlin bleu- Poisson ballon- Poisson ruban- Thon- VivaneauParmi tous ces joyeux lurons, le Poisson ballon tirera sa révérence le 28 février, tâchez donc de le pêcher avant cette date-buttoir, sinon il vous faudra patienter quelques mois avant de le retrouver à nouveau.A lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur Animal Crossing New Horizons