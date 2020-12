News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quels sont les nouveaux poissons en décembre ?

Quels sont les poissons qui disparaîtront à la fin du mois ?

Le mois de décembre commence dans Animal Crossing: New Horizons. Et comme tous les mois, le cycle des saisons fait disparaitre provisoirement certaines espèces, tandis que d'autres font leur apparition ou leur retour dans le jeu après quelques semaines d'absence.Commençons par les nouvelles espèces que vous allez pouvoir pêcher à partir du 1e décembre dans Animal Crossing: New Horizons :- Dai yu : très rare matin et soir (valeur : 15000 clochettes)- Eperland : très fréquent toute la journée (valeur : 400 clochettes)- Clione : fréquent toute la journée (valeur : 1000 clochettes)Deux espèces nous quitteront à la fin du mois de décembre :- Brochet : poisson d'eau douce très rare (1800 clochette, à pêcher toute la journée)- Crabe chinois : rare (2000 clochettes, disponible matin et soir)Si vous souhaitez vous rafraichir la mémoire avec la liste de tous les poissons disponibles dans les eaux de votre île pendant le mois de décembre, référez-vous au tableau ci-dessous, qui vous précise par ailleurs à quel moment de la journée vous aurez le plus de chance de rencontrer ces différentes créatures.Liste des poissons d'eau douce de décembre : Carpe, Carpe Coï, Cyprin doré, Poisson rouge, Ranchu, Bar, Bouvière, Brochet, Carassin, Chevaine, Crabe chinois, Crapet, Dai yu, Eperland, Esturgeon, Gobie d'eau douce, Perche jaune, VandoiseListe des poissons d'eau salée de décembre : Anchois, Bar commun, Cardeau, Chinchard, Clione, Coelacanthe, Limande, Macropinna, Marlin bleu, Poisson ballon, Poisson Lanterne, Thon, VivaneauA lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur Animal Crossing New Horizons