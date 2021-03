News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Pas d'insecte sur le départ en février et un seul nouveau venu

Quels sont les insectes qui quitteront l'ile au 28 février ?

Les mois d'hiver sont calmes, se suivent et se ressemblent. Le mois de février n'est en tout cas pas le mois au cours duquel vous allez multiplier les nouvelles rencontre au gré de vos balades sur l'ile paradisiaque qui est la vôtre dans Animal Crossing: New Horizons.Ainsi, par rapport au mois de janvier , vous n'aurez aucune espèce d'insecte à regretter en février : pas de changement de ce point de vue là, pas de stress ! En effet, vous n'aurez pas d'espèce d'insecte en moins à capturer.Mais mais mais ! Eh oui, il y a un mais : vous trouverez en février un insecte de plus au détour d'un tronc d'arbre, la cincindèle. Elle est plutôt rare, et vous rapportera 1500 clochettes si vous la revendez à Méli et Mélo (souvenez-vous aussi que Jason vous offre un bonus pour tout insecte que vous lui... livrez !).Le dernier jour du mois, on aime bien se faire une petite frayeur en regardant quels sont les insectes qu'on ne pourra plus capture avant quelque temps dans Animal Crossing: New Horizons.En février, nous avons 4 insectes qui nous feront leurs adieux le 28 au soir : le bousier, la demoiselle, le troides brookiana, et accessoirement le flocon de neige qui après être déjà beaucoup plus rare en février, ne sera plus du tout disponible en mars.A lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur AC New Horizons