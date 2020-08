News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les feux d'artifice dans Animal Crossing, c'est quoi ?

Quand auront lieu les feux d'artifice dans Animal Crossing New Horizons ?

Faites briller vos motifs personnalisés dans le ciel

Les cadeaux de Marie

La tombola de Rounard du dimanche

Animal Crossing: New Horizons fait partie de ces jeux qui vous proposent mille et une choses à faire, sans jamais imposer aucune contrainte. Aussi, si vous manquez les feux d'artifice du dimanche, personne ne vous en tiendra rigueur ! Quoi ? Des feux d'artifice le dimanche ? Oui, vous avez bien lu : avec la mise à jour 1.4.0 mise en ligne le 30 juillet 2020, Nintendo a déployé une nouvelle fonctionnalité dans Animal Crossing: New Horizons, les feux d'artifice. Ils ont poussé le concept assez loin, alors on s'est dit qu'il était cool d'en faire un guide !Chaque année, tous les mois d'août (dans l'hémisphère nord), chaque dimanche à partir de 19 heures, un nouvel événement temporaire viendra rythmer la vie des habitants de votre ile : les feux d'artifice. Pour l'occasion, même Marie, l'assistante préférée de tous les fans d'AC, sortira de son bureau !D'ailleurs, Marie vous remettra, si vous prenez la peine de vous connecter le dimanche après 19 heures, un petit cadeau, histoire de vous remercier d'avoir pris le temps de lancer le jeu dans la soirée. De son côté, l'immanquable Rounard vous proposera une tombola riche en items décoratifs ou festifs.Si vous avez lancé le jeu un dimanche concerné par l'événement feux d'artifices, vous avez sans doute déjà vu le petit message de Marie à votre attention :Rendez-vous chaque dimanche à partir de 19 heures dans votre ile pour découvrir une nouvelle explosion de couleurs et de fête dans le ciel de votre ile !En 2020, voici les dimanches concernés par cet événement :- Dimanche 2 août 2020- Dimanche 9 août 2020- Dimanche 16 août 2020- Dimanche 23 août 2020- Dimanche 30 août 2020Si rien ne commence avant 19h, pas de panique : l'événement dure ensuite toute la nuit ! Impossible à manquer si vous vous connecter au jeu, donc !Si vous avez des motifs personnalisés dans votre base, vous pouvez en proposer l'idée à Marie sur la place centrale : elle vous proposera, quand vous sélectionnerez l'option "j'ai une idée pour ce soir", de lui donner une suggestion de feux d'artifices.Il s'agira pour vous de construire une séquence, avec plusieurs motifs personnalisés qui éclateront dans la soirée dans le ciel.Pour fêter votre visite de l'ile lors de la soirée de feux d'artifices, Marie vous offrira un serre-tête festif. Plusieurs motifs seront disponibles, comme des coeurs, des étoiles, des fleurs ou des boules. On ajoutera quelques captures de nos cadeaux et on compte sur vous pour partager quelques captures sur Twitter avec nous aussi pour nous aider à compléter les visuels de la liste !Le dimanche, Rounard le faussaire qu'on adore détester pour ses toiles plus fausses que nature à acheter sur son bateau, vous donne rendez-vous sur l'ile pour participer à une tombola. Chaque ticket coûte la modique somme de 500 clochettes, et vous pourrez avec celui-ci gagner un prix au hasard.Pour participer, il suffit de venir parler à Rounard sur la place le dimanche à partir de 19 heures. Il y a 12 lots différents à gagner :- Des bougies magiques de couleur rouge ou bleu- Des ballons de baudruche de couleur bleue, rouge, jaune, vert ou rose- Un feu d'artifices fontaine- Un lance-bulles- Un éventail Uchiwa- Un moulin à vent- Un sans-gêneBons feux d'artifices à tous dans Animal Crossing: New Horizons ! Pour découvrir nos autres guides sur le jeu, cliquez ici