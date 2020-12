Basket Puma RS Dreamer Super Mario 64

Nous nous sommes associés à Nintendo pour vous proposer le RS-Dreamer Super Mario 64™ tout droit sorti du jeu iconique. Marque des paniers comme dans un jeu vidéo et rends hommage à l'un des plus grands rêveurs du monde.

La Puma RS Dreamer Super Mario 64 05/12/2020









Basket Puma RS-Dreamer Super Mario Sunshine

Avec un design inspiré de l'île tropicale de Delfino, un amorti confortable, un soutien et une semelle extérieure en caoutchouc résistant à l'abrasion, ces chaussures prêtes pour le terrain te feront lancer comme un joueur de basket-ball professionnel

Les baskets Puma RS-Dreamer Super Mario Sunshine 05/12/2020







Basket RS-Fast Super Mario Galaxy

Les baskets RS-Fast Super Mario Galaxy 05/12/2020









Basket Future Rider Super Mario 64

Baskets Future Rider Super Mario 64 05/12/2020









Basket PUMA x NINTENDO Future Rider NES

La combinaison de couleurs gris, rouge et noir de cette chaussure est une allusion directe au design que tu connais probablement du légendaire système Nintendo Entertainment System.

Baskets PUMA x NINTENDO Future Rider NES 05/12/2020









Et du côté des vêtements Puma

Des sweats à capuche Mario pour vous achever !

T-shirts Super Mario basketball Puma

Et pour finir, un short de basket Puma X Mario

Il y a de cela quelques mois, nous découvrions une collaboration entre la marque de chaussures Puma et Nintendo, avec notamment cette paire de baskets RS Dreamer Super Mario 64 . Si au fil des semaines, on a vu les modèles apparaître dans plusieurs pays du monde comme aux Etats-Unis ou en Australie, on s'est demandé s'il serait possible d'acheter ces chaussures en France. La réponse est oui, et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, c'est Puma qui nous donne rendez-vous sur son site pour découvrir les trois modèles et leur prix.Certains modèles sont déjà épuisés surtout dans certaines pointures plus communes, mais on a fait l'état des stocks pour vous pour savoir quels modèles sont encore disponibles au moment où nous écrivons ces lignes, et surtout quelles pointures !C'est une jolie basket rouge et bleue qui rend hommage à Super Mario 64 qui est disponible sur cette fiche . Il reste les pointures du 37,5 au 40, et la description du produit entend bien nous vendre du rêve :Cette paire de baskets Super Mario 64 est proposée à 125 € sur le site de Puma, et est exclue des promotions éventuelles comme le Black Friday et autres opérations.Informations techniques :- Style : 194606_01- Couleur : Flame Scarlet-Electric Blue- Pointures : 37.5, 38, 38.5, 39, 40- Prix : 125 € TTCLa seconde collaboration Puma X Nintendo concerne Super Mario Sunshine, avec une RS-Dreamer Super Mario Sunshine dont la toile est de couleur bleue et la semelle tachetée de couleurs.Cette paire est disponible du 39 au 52, pour la (modique, hum !) somme de 125 € TTC. Voici ce que Puma nous en dit dans sa fiche :Informations techniques :- Style : 195076_01- Couleur : Puma White-Blue Atoll- Pointures : 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 51 52- Prix : 125 € TTC.Retrouvez la basket RS-Dreamer Super Mario Sunshine sur puma.com On l'aime bien, celle-là : ce modèle de Puma RS-Fast à l'effigie de Super Mario avec Puma ont une teinte plutôt sombre : les cuirs sont en gris et noire, et la toile d'un bleu évidemment galactique !Pour Puma, associer Super Mario Galaxy à son modèle "influencé par le début des années 2000" sonnait comme une évidence, mais l'essentiel est sans doute d'avoir "tout le confort et l'amorti que l'on attend de la famille RS", pour la (toujours aussi modique) somme de 120 €.Informations techniques :- Style: 380198_01- Couleur: Puma Black-Puma Silver- Pointures : 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 48.5- Prix : 120 € TTC.Vous pourrez retrouver la Puma RS-Fast Super Mario Galaxy sur le site de Puma Avec sa basket Future Rider Super Mario 64, Puma nous propose un des produits de la gamme à son prix le plus abordable (bon, 90 € quand même !!!). Il y a plein de détails rigolos dans ce modèle inspiré de Super Mario 64. On pense quand même que les briques sur le côté de la chaussure semblent plutôt inspirées de Super Mario Bros, mais on ne voudrait pas étaler notre culture Mario à la face du monde comme ça !Il y a plein de petits détails : le gris du velours est assez représentatif de Nintendo, on a déjà évoqué les briques, le M à l'arrière de la chaussure est lui aussi assez distinctif de Mario, tout comme le rouge de la semelle est assez représentatif de Nintendo. Dans la chaussure, vous retrouverez sur la semelle le logo Super Mario 64, en rouge.La fiche de la chaussure ne nous dit pas si les ailes sur le velours à l'arrière permettent au joueur de se sentir plus léger.- Style : 380196_01- Couleur : Puma White-Nrgy Turquoise- Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 43- Prix : 90 € TTC.Retrouvez cette basket Future Rider Super Mario 64 sur puma.com Il y a quelque chose qui nous plait beaucoup dans cette basket créée en hommage à la NES. Et les ruptures de stock sur les pointes les plus communes tend à nous faire penser que plus d'un joueur a déjà eu un coup de coeur pour ce modèle !Pas la peine de nous convaincre de la merveille qu'est cette basket, Puma :On a beaucoup aimé les références à la console de salon de Nintendo emblématique des années 1980 : le bouton RESET et le bouton POWER, les couleurs, tout y est ! Sur la languette de la chaussure, on reconnait la jaquette de Super Mario Bros... et pour ceux qui n'auraient toujours pas compris de quelle console on parle, il y a même un pendentif à l'effigie de la manette NES.- Style : 380197_01- Couleur : Gray Violet-Puma Black- Pointures : 36, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 48.5- Prix : 90 € TTC.Retrouvez la PUMA x NINTENDO Future Rider NES sur puma.com Quand on commence à visiter un site eCommerce, on ne sait jamais trop quand ça se termine ! Alors on continue notre visite et on se retrouve dans la section Vêtements du site, où la collaboration Puma et Nintendo continue !Sur son site, Puma nous propose également quelques vêtements Mario, comme un swear à capuche Super Mario basketball pour homme, taillé de XS à 3XL, en deux couleurs, gris ou violet !Rendez-vous sur cette page pour retrouver ces deux produits Le site nous propose quelques modèles de t-shirt à manche courte (blanc avec une illustration de Super Mario ailé de SM64) ou longue (noir avec un artwork de Mario et Luma de Super Mario Galaxy).On terminera cette découverte des produits Puma X Mario avec le short de basket en maille, de couleur rouge et bleue, à l'effigie du logo Super Mario 64 ou en noir et violet avec le logo de Super Mario Galaxy, à retrouver ici pour 55 € TTC. On se dit que le choix du modèle dépendra de la basket pour laquelle vous aurez craqué plus haut.Alors, convaincu ? N'hésitez pas à partager des photos de votre paire si d'aventure, vous avez déjà craqué, on est assez friand de produits dérivés sur le serveur Discord de Puissance Nintendo , où règne une ambiance bon enfant !