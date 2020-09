News Monster Hunter Rise (Switch)

C'était l'annonce phare - surprise ! - pour peu que l'on n'avait pas trop les yeux qui traînaient sur les réseaux, du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de septembre , Monster Hunter revient dans le giron de Big N. Après une parenthèse spectaculaire sur les consoles concurrentes, Monster Hunter World devenant même le plus gros succès de Capcom, la chasse aux monstres se poursuivra sur la console hybride de Nintendo.Pour ce retour en fanfare, le studio d'Osaka a d'ailleurs décidé de flanquer Monster Hunter Rise de trois amiibo méphistophéliques... Mais pour mettre la main sur les démoniaques figurines, il faudra passer par des revendeurs bien précis : si ce sont Gamestop et EB Games qui ont obtenu l'exclusivité aux États-Unis et au Canada, l'Europe sera servie en Magnamalo miniaturisés par le My Nintendo Store , comme précisé par Nintendo of Europe sur Twitter.Point d'orgue d'un exercice que Capcom veut majeur pour la license - avec la sortie d'un film, Monster Hunter Rise est prévu pour 26 mars 2021 uniquement sur Switch et il ne serait guère étonnant que les amiibo dédiés soient disponibles en pré-commande un peu avant cette date...Source : Twitter via DualShockers