LEGO Bricktales et ses puzzles arriveront sur Nintendo Switch en fin d'année

Les briques LEGO n'ont pas fini de s'amuser sur Nintendo Switch ! Après plusieurs jeux d'aventures inspirés des films Marvel, Harry Potter ou Star Wars, c'est désormais vers les puzzles que s'aventure le géant de la briques en plastique avec LEGO Bricktales.LEGO Bricktales est un jeu mélangeant l'aventure et les puzzles où votre imagination vous servira à progresser en réalisation vos propres créations. Explorez 5 univers (jungle, désert, cité médiévale...) à travers des dioramas où vous devrez venir en aide et résoudre des énigmes pour débusquer les secrets se trouvant dans chaque zone.Le jeu est développé par l'équipe en charge des jeux Bridge Constructor, de quoi augurer de bonnes choses en termes de prises de tête !Voici un premier teaser du titre :Sortie prévue sur PC et consoles en fin d'année ! Une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam