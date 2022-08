Yamauchi No.10 Family Office : la famille des fondateurs de Nintendo s'engage pour un monde plus durable

Nintendo a été fondé en 1889 par un certain Fusajirō Yamauchi. Cent ans plus tard, c'était encore un membre de la famille qui était aux commandes, le fameux et redouté Hiroshi Yamauchi. Depuis, le départ en retraite d'Hiroshi Yamauchi (depuis décédé) a poussé aux commandes un cadre extérieur à la famille, mais les Yamauchi ont en l'espace de 130 ans amassé une fortune colossale qu'il ne tient désormais qu'à eux de faire fructifier.Pour mener à bien ses investissements, le petit-fils d'Hiroshi Yamauchi, Banjo Yamauchi, a créé en 2020 une société familiale appelée The Yamauchi Family Office. Cette société est notamment à l'origine de la transformation de l'ancien siège de Nintendo en Hôtel . Mais la société entend aussi réaliser des investissements plus responsables : réduire la pollution de la planète, proposer des produits plus durables. Un regard philanthropique sur des investissements financiers destinés à créer de la valeur, un bien noble dessein et on sera curieux de voir où cela mène la structure dans la décennie à venir.Si on parle de cette société aujourd'hui, c'est parce que l'équipe qui la dirige a décidé d'investir dans une société japonaise, Tokyo Construction. En avril dernier, Le Yamauchi Family Office s'était déjà octroyé 27% du capital de l'entreprise, et rien ne semble pouvoir freiner cette irrépressible envie de s'offrir la société, pas même la tentative par la direction actuelle de la société de se revendre à un rival à un prix défiant toute concurrence.The Yamauchi Family Office a proposé 1000 yens par action Tokyo Construction, et espère aboutir à un accord de façon négociée, sans hostilité. Une situation qui nous rappelle les grandes heures du feuilleton Ubisoft contre Electronic Arts. Depuis, le CA a annulé un vote proposant de bloquer la tentative de rachat, ce qui tend à faire penser que la messe est dite pour la société qui pourrait prochainement tomber sous le giron des héritiers de la famille Yamauchi.L'entreprise des héritiers de la famille Yamauchi dispose de son site Internet, y-nt10.com , plutôt impressionnant en termes de réalisation, propose de comprendre les missions et la raison d'être de la société en japonais et en anglais. Son compte Twitter relaie également les apparitions de la firme dans les médias, à l'instar de cet article de Nikkei Asia concernant l'hôtel aménagé dans l'ancien siège de Nintendo.Source : Source : Financial Times (payant) via NintendoLife