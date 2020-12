News SYNTHETIK: Ultimate (Switch)

1985. Après de nombreuses années d'esclavage, les serviteurs de l'IA de Kaida Corporation, le leader mondial de la robotique, ont formé la «Légion de la machine» et se sont mis à détruire l'humanité. Vous-vous réveillez à Kaida Corp. le quartier général, vous êtes la conscience humaine d'un prototype Android oublié; le dernier rempart face à la Légion de déchaîner. Vous seul pouvez affronter les niveaux du quartier général de Kaida Corporation, vaincre les bataillons ennemis et mettre un terme à cette folie.

Avec l’édition Ultimate, de nouveaux éléments ont été rajoutés pour densifier l’histoire, apporter de nouveaux ennemis et pour les connaisseurs du titre, un nouveau défi final. En effet, le jeu se termine désormais avec la nouvelle salle d'Armageddon, où vous devez survivre à un assaut furieux de la Red Guard tout en vainquant le Coeur d'Armageddon pour enfin sauver l'humanité.





Mais pour parvenir jusqu’à cet endroit, le chemin va être semé de nombreuses embuches.





Neuf nouvelles escouades d'ennemis rares peuvent apparaître dans vos parties pour plus de défis - affrontez-les directement ou essayez de leur échapper. Surveillez également "The Belt", un nouvel affrontement en début de partie... Un tout nouveau terminal est livré avec 12 nouveaux objets, tous spécialement conçus pour une synergie incroyable avec d'autres objets afin de permettre de nouveaux combos incroyables. De nouveaux éléments d'histoire : des scènes de prologue et de cinématiques de victoire, ainsi que de nouvelles introductions pour chaque boss du jeu !

Concrètement cela nous donne plus de 85 armes aux nombreuses variantes, accessoires et améliorations. Complétez votre arsenal avec 125 objets qui confèrent de nouvelles capacités offensives et défensives. Le tout enrobé dans une nouvelle interface et moult ajustements.

Le gameplay

Vous êtes un androïde et vous parcourez les différents niveaux pour valider des missions, comme chercher des items ou détruire d’autres robots. Attention, chaque mort est permanente, il faut donc avancer avec prudence. Chaque robot abattu laissera sur le sol quelques pièces d’équipements, que vous pourrez récupérer. Pas la peine de prendre des notes dans les environnements, chaque partie est différente par génération aléatoire, d’où un sentiment d’insécurité permanent.



Chaque échec ou succès de votre part fera l’objet d’un récapitulatif de statistiques et d’expérience acquise, vous donnant loisir ensuite d’upgrader votre androïde ou d’investir financièrement dans de nouvelles armes en ayant récolté le matériel nécessaire.

8 classes seront accessibles progressivement, que vous pourrez changer après chaque mort : un garde antiémeute, un inflitrateur, un sniper, un assassin, un pillard, un artilleur lourd, un ingénieur ou un démolisseur, possédant chacun leurs propres armes, équipements et avantages. Les classes débloquées sont toujours disponibles après la mort !





Les décors sont simples mais soignés : certains éléments sont destructibles, d’autres en revanche vous serviront de précieux refuges pour faire le gros dos en cas de tirs nourris. Notez bien que ce qui vous protège protègera aussi l’adversaire.

Parmi les nouveautés apportées par cette édition ultimate, le Ghetto Blasters pour jouer une des 7 nouvelles musiques - 3 Goa, 2 Cyberpunk et 2 Synthwave.





Synthetik: Ultimate Nintendo Switch Gameplay 24/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

"Aujourd'hui, nous célébrons notre incroyable fanbase et son soutien dévoué avec une grande mise à jour qui arrive juste à temps pour les fêtes de Noël ! Avec la sortie de SYNTHETIK : Ultimate et de son Ultimate Edition, nous allons enrichir l'histoire de SYNTHETIK, ce que les fans attendaient depuis longtemps, ainsi que de nombreux nouveaux contenus passionnants.” a déclaré Eric Krutten, co-fondateur de Flow Fire Games. “Cela a été un plaisir permanent depuis le premier jour de voir quels types de combos la communauté crée dans le jeu. La mise à jour d'aujourd'hui va bouleverser tout cela et créer encore plus de possibilités que jamais ! Nous sommes très heureux de l'accueil que nous avons reçu jusqu'à présent et nous espérons qu'Ultimate continuera à faire jouer nos fans encore plus longtemps !”

Si vous vous sentez prêt à rejoindre cette franchise appréciée, rendez-vous dès à présent sur l’eShop de votre Switch pour le télécharger, moyennant 14,99 €. Pas trop lourd (1076 Mo), le jeu gère bien la manette Pro et bénéficie de la récente mise à jour ayant apporté la langue française au sein du jeu. Donc aucune excuse pour ne pas se lancer sur ce titre édité par Flow Fire Games. Pour faire un tour sur le site officiel, c'est par ici , sinon vous avez la page eShop