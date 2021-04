News Metroid Prime (NGC)

Metroid Prime, titre cultissime de Retro Studios sur GameCube, fait actuellement l'objet d'un remake en 2D par des fans passionnés, la Team SCU. Leur projet s'appelle Prime 2D et ils bossent dessus à leurs heures perdues depuis 2004 ! Eh oui, c'est un projet particulièrement long.



Il est amusant de voir qu'au départ, Metroid Prime a permis à la franchise de passer de l'univers 2D à l'univers 3D et que cette création de fans fait le chemin en sens inverse. Le but de la team n'est pas de recréer une version complète du jeu en mode 2D, cela poserait obligatoirement des problèmes de droits, mais de se concentrer sur les concepts de base, de les traduire et de les "implanter dans une solution 2D logique".