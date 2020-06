News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Alors que l’on attend toujours l’annonce de la N64 Mini (oui rêvons un peu), on pourra se consoler en rendant hommage à la console 64 bits de Nintendo dans Super Smash Bros Ultimate.A partir du 5 juin, si vous n’êtes pas trop occupé avec le sympathique 51 Worldwide Games (lisez notre test d'ailleurs ici ), vous pourrez aller à la chasse aux esprits dans le tableau qui leur est dédié dans SSBU.Donkey Kong 64, Ocarina of Time, Sin and Punishment, Majora’s Mask, etc... Voilà de quoi brosser le joueur nostalgique dans le sens du poil. Mais ce n’est pas tout car l’expérience reçue en affrontant ces esprits thématiques sera multiplié par... 6,4. 64 faisait peut-être un peu beaucoup.L’événement du Tableau des Esprits durera 72 heures, il ne faudra donc pas trop tarder :