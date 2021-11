Le leader du groupe Team Xecuter devra verser 4,5 millions de dollars à Nintendo

Le nom de Team Xecuter ne vous dit peut-être rien, mais pendant plusieurs années, son travail d'analyse des consoles lui a permis de trouver des vulnérabilités permettant de contourner les protections mises en place par les fabricants de consoles. Non content de trouver des failles, Team Xecuter a aussi commercialisé des produits et des solutions exploitant celles-ci.Gary Bowser a accepté de plaider coupable dans deux affaires le concernant, plutôt difficiles à traduire, à savoir "conspiration en vue de contourner des mesures technologiques et de trafic de dispositifs de contournement", ainsi que de "trafic de dispositifs de contournement".Le tribunal qui a analysé les conséquences de ces actes de piratage ont établi que Team Xecuter avait impacté Nintendo, Sony, Sega, C64 et Atari, pour un total sans doute supérieur à 65 millions de dollars mais aussi sans doute inférieur à 150 millions de dollars".Gary Bowser n'était quoi qu'il en soit pas seul dans cette aventure, le jugement du tribunal donne le nom de ses associés, Max Louarn et Yuanning Chen, avec lesquels Gary avait ouvert plusieurs services comme maxconsole.com et axiogame.com.A lire aussi : Nintendo poursuit sa croisade contre le piratage sur Switch Gary Bowser va donc devoir verser 4,5 millions de dollars à Nintendo, ses associés devront eux aussi être jugés pour définir d'un montant à verser aux plaignants. Dans ses conclusions, le juge explique aussi que Gary Bowser devra aussi remettre tous les éléments en sa possession, renoncer à son activité de contrebande, et détruire tous les produits qui ont été saisis à son domicile.Source : NintendoLife