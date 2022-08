Le jeu d'action aventure Reliquary confirmé sur Switch pour cet hiver

Reliquary est une aventure guidée par l'histoire dans laquelle vous explorez les ruines préservées d'un empire disparu depuis longtemps, tout en vous frayant un chemin dans une terre grouillant de monstres, de magie et de technologie perdue.





La représentation est agréable, à voir si l'action sera bien lisible en permanence. Un titre à surveiller !



Reliquary - Announcement Trailer 27/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Jade Ember Studios a révélé que Reliquary, un jeu d'aventure action axée sur l'histoire, est en cours de portage sur Nintendo Switch pour une sortie eShop entre décembre 2022 et février 2023.Le gameplay s’articule autour de phases de combats et de puzzle basées sur la magie des protagonistes Bas et Noda dans leur recherche pour découvrir les mystères de leurs créateurs avant qu'ils ne se perdent dans les horreurs de l'obscurité de l'éther.