L'appel de la nature avec Forest Camp Story

C'est typiquement un jeu de niche mais dont le principe peut se révéler rapidement addictif. Le jeu de simulation de camping "Forest Camp Story" est sorti sur l'eShop de notre Nintendo Switch le 25 août au tarif réduit de 11,70 € au lieu de 13 €, le jeu supportant le français au niveau du texte. On retrouve un design très 3DS et un gameplay de type smartphone (logique, il est sorti sur iOS depuis le mois d'avril au tarif de 5,99 € et il existe aussi pour Android). Sur le principe, c'est un bon jeu de gestion autour du camping.



cette simulation de gestion d'entreprise. Apprenez à connaître le terrain et trouvez les meilleurs endroits pour camper. Avant que vous ne le sachiez, les clients monteront leurs tentes et prendront des photos, créant ainsi des souvenirs qui dureront toute une vie.

Mais il n'y a pas que la paix et la solitude. Avec des activités comme l'observation des oiseaux, la pêche à la mouche et l'équitation, les moyens de faire passer du bon temps à vos campeurs ne manquent pas !

Vous n'avez aucune expérience du camping ? Pas de problème ! Organisez des visites guidées pour montrer les ficelles du métier aux nouveaux campeurs, et ils ne tarderont pas à revenir. Si vous jouez bien vos cartes, vous pourriez recevoir la visite de lapins, d'écureuils et d'autres adorables créatures !

N'ayez pas peur de vous diversifier et de développer votre activité. Ouvrez un magasin d'articles de camping dans les villes voisines pour gagner de l'argent et attirer de nouveaux clients. Intéressez de plus en plus de personnes à vos produits, et vous pourriez déclencher un engouement national pour le camping...Répondez à l'appel de la nature et commencez à créer le camp de vos rêves !



Sur le papier, cela semble tout mignon, on se découvre un peu de gameplay ci-dessous :





Forest Camp Story | Trailer (Nintendo Switch) 27/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si l'allemand ne vous pose pas de problème, voici un gameplay plus long d'une quarantaine de minutes, vous permettant vraiment d'avoir une bonne idée des possibilités de ce titre :





Forest Camp Story [Switch] Zelten ist doch was wunderbares! 27/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans cette aventure, vous aurez l'occasion de gérer votre propre camp et de mettre en place vos propres visites guidées, vos magasins et des activités comme l'observation des oiseaux ou l'équitation.Les grands espaces vous appellent ! Créez et gérez votre propre terrain de camping dans