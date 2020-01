News Hypercharge: Unboxed (Switch)

Les jeux mettant en avant les petites figurines plastiques sont à la mode en ce moment. Si vous rêviez de champs de bataille mettant en scène les petits soldats verts de la série Army Men, vous allez être comblé par Hypercharge : Unboxed, sortant le 31 janvier 2020 sur Nintendo Switch, brassant à la fois des mécanismes de FPS à la première personne et de tower defense. Votre base va être attaqué par de nombreuses vagues ennemis, coup de cœur pour le T-Rex assuré.

Graphiquement, le titre semble très sympa même si on attendra pour juger définitivement de voir tout cela en mouvement et sur la durée. Après chaque vague d'ennemies repoussée, vous gagnez de l'XP, débloquez des skins, personnalisez votre figurine et votre arme. Vous pourrez également consolider votre base (possibilité de construire des tourelles et autres pièges offensifs et défensifs.