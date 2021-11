La vidéo de l'Expansion Pack du Nintendo Switch Online bat des records d'impopularité sur YouTube

Nintendo Switch Online + Pack additionnel - Bande-annonce de présentation 11/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La mise en ligne de la vidéo de présentation de l'Expansion Pack du Nintendo Switch Online n'a pas suscité l'enthousiasme auquel Nintendo s'attendait. On ne veut pas dire qu'il n'a pas suscité de réactions, puisque plus de 100 000 joueurs ont déjà cliqué sur le "pouce bas" pour manifester leur désaccord avec l'information principale de cette vidéo : le prix de l'expansion pack.Voici pour rappel la vidéo de présentation disponible sur la chaine YouTube de Nintendo France :Les joueurs français se sont montrés moins virulents dans leur vote que le public anglo-saxon, puisque l'on compte ce lundi 1e novembre 1200 dislikes pour 910 likes, sur un total de 32000 vues.A 50 dollars par an, l'Expansion Pack du service Nintendo Switch Online n'est clairement pas ce qu'on appelle une bonne affaire, même si c'est un des rares moyens légaux de redécouvrir certains trésors des consoles Nintendo 64 et Megadrive, puisque 23 jeux sont déjà disponibles et peut-être d'autres sont à venir Si les spectateurs se sont rués sur le "j'aime pas", c'est surtout en raison de son prix... alors même que la qualité de l'émulation n'est pas toujours au rendez-vous. Pour plus d'un joueur, la commercialisation de cette offre complémentaire à un tel prix est purement et simplement un désastre,Rappelons qu'en dépit de ces réactions parfois chargées d'émotion de la part des joueurs, la manette Nintendo 64 s'est rapidement retrouvée en rupture de stock dans la boutique en ligne My Nintendo Store . Le bonheur de jouer à Super Mario 64 comme à la grande époque est à ce prix, au sens littéral du terme.Si en dépit du prix proposé vous faites partie des utilisateurs de l'expansion pack du Nintendo Switch Online, n'hésitez pas à nous confier vos impressions ci-dessous, ou à venir chercher de nouveaux amis pour jouer en ligne sur notre serveur Discord Source : VideoGamesChronicles via Kotaku