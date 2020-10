News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

C'est une situation qui ne concernera qu'une petite partie des joueurs d'Animal Crossing: New Horizons : le passage à la version 1.5.0 est l'occasion pour Nintendo de supprimer les items obtenus de façon illicite dans le jeu.Et il n'y a pas de moyen de contourner cela, puisque les joueurs qui ne feront pas la mise à jour ne pourront pas bénéficier des nouveautés liées à l' update d'Halloween d'Animal Crossing: New Horizons , et ceux qui la feront pour s'amuser pendant tout le mois d'octobre à se préparer pour cette soirée unique dans l'année vont tout simplement perdre les biens mal acquis (ce qui ne profite jamais, l'adage se vérifie donc bien !).Il faut dire que parfois, il n'y avait pas d'autre solution pour obtenir certains items, à l'instar de la clôture de Joe de l'ile de Photopia, qu'il n'est pas possible d'obtenir sans tricher de la sorte. La question est ouverte de savoir pourquoi cela importe tant à Nintendo, qui avait déjà agi durant l'été au sujet des arbres à étoiles, obtenus de façon illégalement (et maline il faut l'admettre !) par les joueurs. Ce sont des aspects essentiellement décoratifs, et on peut espérer que Big N va s'en inspirer pour de futures mises à jour, et ainsi permettre aux joueurs de décorer encore plus leur ile !Source : Nintendo Everything