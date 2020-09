News Firmware et patches

"Améliorations générales de la stabilité du système afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur."

Aujourd’hui même, Nintendo vient de publier la version 10.2.0 du système Nintendo Switch. Comme toujours (enfin presque), la mise à jour dure moins d’une minute et apporte de faibles modifications auxquelles on ne fait pas même attention.Et comme toujours à nouveau (enfin presque là encore), Nintendo nous offre le même discours pour décrire la nouvelle mise à jour système de son firmware.Bref, vous l’aurez compris en quelques lignes, c’est donc une nouvelle mise à jour à l’importance moindre que Nintendo nous propose. La dernière mise à jour en date du système Switch sortie le 13 juillet dernier était aussi similaire, comme vous pourrez le voir en cliquant sur ce lien A lire aussi : Ventes US d'août 2020 : Nouveau record de vente pour la Switch et performance de Breath of the Wild La dernière mise à jour firmware importante date quant à elle du 13 avril dernier et ajoutait des fonctionnalités plus ou moins attendues comme la personnalisation intégrale de A à Z. Mais aussi la possibilité de jongler entre le stockage de mémoire interne et celui de votre carte MicroSD (si tant est que vous en ayez une). Ou encore le déplacement des paramètres liés à l’historique de jeu, l’arrivée de nouvelles icônes Animal Crossing dans la liste d’amis…Source : Nintendo