La Switch la reine du divertissement au Royaume-Uni

Malgré une baisse des ventes de 12,5% d'une année sur l'autre, la Switch reste la reine du divertissement dans le coeur des résidents du Royaume-Uni, au point d'être devenu le format le plus rentable, devançant les DVD, les Blu-ray et les CD, et se plaçant même juste devant les vinyles. Un résultat d'étude très intéressant.





Ainsi, on apprend que le cumul des ventes de la console depuis le 1er janvier 2022 a généré des recettes de 88,7 millions de livres sterling. Si vous vous posez logiquement la question de la performance des autres supports consoles, apprenez que le cumul des ventes PS4 et PS5 combinées est de 79,6 millions de livres sterling sur la même date, que les ventes de logiciels Xbox (les versions physiques de jeux pour Xbox One et Xbox Series X|S) s'élèvent à 17,8 millions de livres sterling et que le PC est très loin derrière.





Voici un petit tableau de synthèse :

Et on se dit que cette belle performance n'est pas finie pour cette année, car entre les sorties prochaines de Splatoon 3, Bayonetta 3, Mario+The Lapins crétins Sparks of Hope et les deux titres Pokémon Ecarlate et Violet (auxquels il faut désormais ajouter la version spéciale de la console OLED), il y a encore de quoi booster les ventes.





This is fun. The most profitable ‘format’ for all of entertainment in the UK — including DVDs and CDs — is the Nintendo Switch. Just ahead of vinyl. PlayStation is ahead of CDs and DVDs. Obviously this is revenue rather than units, and games cost more. But still (Source:ERA) pic.twitter.com/gBOU0jWOoJ — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 7, 2022

Regroupées, les recettes des jeux vidéo s'élèvent à 186,6 millions de livres sterling, dépassent de loin celles de la musique (149,8 millions) et du cinéma et de la télévision (118,9 millions). Une jolie performance mais attention à ne pas rester trop souvent devant son écran, quelque soit sa taille. Il faut bouger également et faire du sport !