News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Le 12 février prochain, les joueurs découvriront Super Mario 3D World + Bowser's Fury, un portage Wii U enrichi d'un nouveau mode dont on vous a parlé récemment dans notre preview . Au Japon, Famitsu a déjà gâté ses joueurs de sa note finale, et a octroyé la note de 36/40 au jeu, un score somme toute très honorable.Honorable, certes, mais pas aussi élevé que la version Wii U originale, qui avait à l'époque récolté un magnifique 38/40. Ces deux petits points donneront peut-être des raisons de s'inquiéter à certains, mais il faut rappeler que Famitsu confie le test d'un jeu à 4 journalistes, chacun étant invité à donner une note sur 10 qui est alors convertie en note sur 40.Avec 9, 9, 8 et 10, c'est donc un score global de 36/40 qui permet à Super Mario 3D World + Bowser's Fury de démarrer sa carrière médiatique sous de bons auspices. Famitsu explique que Bowser's Fury est "très amusant", tandis que le jeu original, désormais enrichi d'un mode multijoueur en ligne qui apporte une certaine rejouabilité au jeu entre amis sur le Net.Encore un peu de patience avant de découvrir notre propre test de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, à l'approche de la sortie du jeu, on progresse d'étoile verte en étoile verte ou d'astre félin en astre félin, les deux aventures étant totalement indépendantes mais non sans challenges à relever !Vous pouvez encore réserver votre exemplaire de Super Mario 3D World, n'oubliez pas qu'un steelbook en édition limitée sera proposé chez certains revendeurs : retrouvez ces offres ici Source : Videogamechronicles.com