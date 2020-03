News Animal Crossing

Un demake très réussi : New Horizons sur SNES !

Animal Crossing: New Horizons - 1993 Edition | Super Nintendo De-Make 20/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

De nouveaux voisins débarquent dans Pocket Camp

Le tchat dans New Horizons : un clavier et l'application NookLink

You Can Use a REAL Keyboard in Animal Crossing: New Horizons! 20/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce vendredi 20 mars marque la sortie d'Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch. Un jeu très attendu des fans de la franchise, et qui s'accompagne d'une foule de petites actualités qu'on a regroupées dans cette news !NintendoWire a posté sur YouTube la vidéo d'un demake d'Animal Crossing: New Horizons. Si le jeu était sorti en 1993 sur Super Nintendo, c'est un peu à ça qu'il aurait pu ressembler :On trouve le résultat très réussi, un résultat qui a certainement demandé de nombreuses heures de travail !Le jeu mobile Animal Crossing: Pocket Camp n'allait pas passer à côté de la sortie du jeu sur Switch, évidemment ! En effet, Nintendo tient à ce que ses jeux sur mobile servent d'étrier pour accéder au catalogue Switch, et Nintendo n'allait pas manquer cette occasion unique de rebondir sur l'actualité de New Horizons dans Pocket Camp.Huit personnages de la version New Horizons arrivent donc dans Animal Crossing: Pocket Camp. Ces nouveaux habitants pourront arriver dans votre jeu à condition de faire les missions proposées, et voici leurs petits noms : Audie (louve), Judy (ourse), Sherb (chèvre), Raymond (chat), Reneigh (cheval), Cyd (éléphant), Dom (mouton), et Megan (ourse).On est bien seul face à sa manette dans Animal Crossing: New Horizons, mais Nintendo a imaginé des façons d'interagir avec ses amis, avec un système de tchat qu'on devrait pouvoir décrire bientôt.Mais l'équipe de GameXplain a déjà confirmé qu'il était possible d'utiliser un clavier en connectant tout simplement un clavier USB à l'un des ports USB de la Switch :Par ailleurs, une nouvelle application est maintenant disponible dans l'application Nintendo Switch Online : elle s'appelle NookLink et vous permettra de chatter avec vos amis et de procéder à des imports d'items et de designs depuis d'autres jeux Animal Crossing vers New Horizons. Là encore, nous devrions revenir sur ce point d'ici peu.Sources : NintendoLife