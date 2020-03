News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Découvrez Animal Crossing: new Horizons avec RYoGA

Animal Crossing New Horizons #1 Une nouvelle île ! (Switch) 20/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un dessin du producer Hisashi Nogami

To celebrate the launch of #AnimalCrossingNewHorizons, check out this special illustration created by the game's producer, Hisashi Nogami! pic.twitter.com/pqjm9IqX2F — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 20, 2020

Quelques détails sur le contenu du patch 1.1.0

RYoGA a pris beaucoup de plaisir à découvrir les premières heures de dur labeur sur son île et nous propose de découvrir cette expérience dans une de ses nouvelles vidéos. Vous pouvez la découvrir ci-dessous :Pour célébrer la sortie du jeu, son producer Hisashi Nogami s'est livré à une petite séance de dessin fort sympathique par laquelle il nous propose de retrouver Tom Nook, Méli et Mélo qui nous souhaitent la bienvenue sur une île déserte :Dès sa sortie, le jeu est passé en version 1.1.0, une mise à jour qui a permis d'activer certaines fonctionnalités, et d'ajouter certaines fonctions qui n'étaient sans doute pas tout-à-fait prêtes pour la version Gold du jeu (si tant est qu'un jeu Gold existe encore, le débat est ouvert !).Commençons par lister les nouvelles fonctions en ligne ajoutées par cette mise à jour :- Il est maintenant possible de visiter les autres iles via Internet- Ajout de fonctionnalités liées à NookLink, une application embarquée dans l'application mobile Nintendo Switch Online- Ajout de la fonctionnalité "Meilleurs amis"- Des messages peuvent maintenant être envoyés à ses amis, ou reçusPar ailleurs, la mise à jour contient par ailleurs l'ajout d'un événement saisonnier, et d'autres "ajustements ont été faits pour améliorer l'expérience de jeu".Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible sur Nintendo Switch, vous pouvez lire notre test du jeu ici , et bien sûr vous régaler de nos précédentes petites news récapitulatives sur le jeu !Source : Nintendo UK