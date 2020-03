News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Le Coronavirus pourrait impacter la sortie de contenu additionnel

Nous ne sommes pas sûrs d'avoir à décaler quoi que ce soit, mais je pense que nous devons être flexibles. [...] Au niveau de l'équipe de développement, je dois d'abord penser à leur santé et à leur bien-être.

8 ans de développement pour New Horizons

Des designs plus que créatifs

Des tableaux très réussis 24/03/2020





De beaux vêtements 24/03/2020



Some chose the path of @DOOM, while some chose to walk through the @animalcrossing... but those of TRUE vision choose to subvert such limitations. pic.twitter.com/J3Chzjvnys — Matthew Mercer (@matthewmercer) March 23, 2020

I don't have a lot but I'm doing what I can to make this space feel like a home. pic.twitter.com/yi3dKGB0v9 — Liz England (@lizardengland) March 21, 2020

Des sols qu'on voudrait avoir pour soir ! 24/03/2020

Le rôle des toilettes dans Animal Crossing !

Animal Crossing: New Horizons Has a...Crappy Way to Avoid Breaking Rocks! 24/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On vous a regroupé 4 petites actualités autour d'Animal Crossing pour démarrer cette journée : la publication du contenu additionnel pourrait être impactée par le Coronavirus, le développement du jeu a demandé près de 8 ans de travail, on vous a dégoté des designs très créatifs et on a trouvé une utilité incontestable aux WC !Les développeurs du jeu n'ont pas arrêté de travaillé une fois que le jeu est passé Gold : des contenus additionnels sont prévus, mais leur sortie pourrait être décalée à cause du Coronavirus.Dans une interview avec The Washington Post, Aya Kyogoku, le Director du jeu, a expliqué :Dans cette même interview du Washington Post, on apprend que le développement d'Animal Crossing: New Horizons a commencé peu après la sortie de New Leaf sur Nintendo 3DS. Rappelons que c'était il y a... 8 ans déjà !Les designs personnalisés sont une des fonctionnalités les plus en vue sur les réseaux sociaux, et le site DualShockers nous a concocté une petite sélection pour découvrir comment certains joueurs ont mis à profit cette fonctionnalité.Voici quelques images de tableaux et toiles que vous pourrez retrouver sur Reddit ici aussi , ou là encore Au niveau vestimentaire, certains joueurs se sont révélés particulièrement doués, à l'instar de cette robe de la princesse Zelda On a aussi ces beaux vêtements inspirés de la série Tales :Et on ne compte pas les designs soignés sur Reddit ou sur Twitter :On a aussi la possibilité de créer des designs personnalisés pour le sol, et certains joueurs ont été plus qu'imaginatifs :Vraiment formidable, non ?On sait que c'est pour vous une question essentielle : mais pourquoi diable disposons-nous de toilettes dans Animal Crossing New Horizons ? Eh bien si vous avez mangé un fruit, vous savez que votre personnage dispose d'un boost d'énergie qui permet de déraciner un arbre avec sa pelle, de briser des rochers, etc.Mais si soudain vous ne voulez plus briser les rochers, vous avez un problème : grâce aux toilettes, ce n'en sera plus un, puisque si vous vous asseyez sur les WC, cette force supplémentaire va disparaitre. On ne vous fait pas un dessin, et ce d'autant moins que le jeu ne va pas jusqu'à nous montrer concrètement comment cette énergie supplémentaire est supprimée !Voici une petite vidéo de GameXplain qui nous montre l'effet du toilette sur votre personnage survitaminé :Ne manquez pas nos autres petites actualités au sujet d'Animal Crossing :Sources : Washington Post