News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Il y avait quelques jours qu'on n'avait plus condensé les petites news du jeu Animal Crossing dans une actualité plus conséquente. Il est grand temps de réparer cette injustice, avec aujourd'hui une news AC entièrement consacrée à celui qu'on adore détester : j'ai nommé Tom Nook !On trouve vraiment tout sur Reddit, le réseau social américain, et pour sourire un peu on va reprendre le calcul de cet internaute qui s'est amusé à calculer la fortune estimée de Tom Nook, le propriétaire de l'île, le chef de chantier de votre maison, le maître d'oeuvre de vos aménagements. Bref, l'incontournable Tom Nook.Pour son estimation, cet internaute est parti du principe que 100 clochettes faisaient 1 dollar, ce qui n'est pas un choix arbitraire : la Nintendo Switch que vous achetez dans le jeu est vendue 29 980 clochettes, quand son prix de vente public est de 299 dollars dans le monde réel.Construire votre maison vous coûtera, d'extension en extension, une véritable fortune (on ne vous dit pas combien pour ne pas spoiler ceux qui n'en sont pas encore là). Mais si l'on multiplie le coût total des travaux par le nombre d'acheteurs du jeu, cela fait de Tom Nook l'heureux possesseur d'une fortune établie à 172,6 milliards de dollars. C'est-à-dire plus que Jeff Bezos, de fondateur d'Amazon.Si l'on prend par ailleurs en compte la valeur de l'ile et des maisons de chacun des habitants que vous y avez installé depuis votre arrivée, le calcul arrive à la somme étourdissante de 429 milliards de dollars. Soit un total de 602 milliards de dollars environ. On comprend ainsi mieux qu'il ait les moyens de financer son propre réseau de télécommunications avec sa propre marque de smartphone et son propre système d'exploitation !Source : Reddit via NintendoSoup Comme si rendre visite à Tom Nook presque chaque jour pour rembourser son crédit ne suffisait pas, voici qu'on est maintenant autorisé à l'aduler grâce à des modèles personnalisés. C'est sur le compte Twitter officiel du jeu que vous pouvez retrouver les modèles proposés par Nintendo :A lire aussi : notre guide Animal Crossing New Horizons On termine avec ce petit tutoriel officiel qui vous apprend que si vous avez consommé plus de fruits qu'il n'en faut pour vos actions, vous pouvez "évacuer" le trop perçu en faisant un petit tour aux toilettes... Elégant, n'est-ce pas ? C'est encore une fois sur le compte Twitter officiel du jeu qu'on a a pu voir cette petite info, la semaine dernière :Cela me fait penser que je n'ai toujours pas de toilettes chez moi... Une erreur qu'il va donc falloir que je corrige rapidement, ou que je renonce purement et simplement à manger des fruits !