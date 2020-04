News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Motifs perso : comment ça marche ?

"Motifs perso" est le nom d'une fonction qu'on est ravi de retrouver dans Animal Crossing: New Horizons. Il s'agit d'offrir la possibilité aux joueurs d'importer des designs conçus dans le précédent opus, ou de partager avec les autres, via des QR Codes ou des codes, des motifs créés dans le jeu.Les "motifs perso" est une des applications de l'application NookLink, qui permet de connecter votre application Nintendo Switch Online à votre jeu, par le réseau. NookLink contient plusieurs services : passeport, clavier, meilleurs amis, et "Motifs". C'est cette dernière qui nous intéresse dans ce guide."Motifs perso" permet de récupérer des designs conçus dans New Leaf, ou dans New Horizons et que d'autres joueurs ont bien voulu partager sur le Net. Grâce à l'objectif de votre smartphone, vous allez en effet pouvoir scanner des QR Codes, et ainsi importer dans NookLink un vêtement qu'il vous suffira ensuite de rapatrier sur votre console.A lire aussi : notre Guide Animal Crossing: New Horizons Etape 1 : Récupérez un design via votre smartphone dans NookLink. Dans les photos d'illustration ci-dessous, nous avons téléchargé la tenue de Han Solo dans Star Wars, qu'on vous préparait pour une autre actualité Animal Crossing à découvrir ici Etape 2 : Allez dans "Motifs personnalisés" dans le NookPhone du jeu sur Nintendo Switch et sélectionnez "Télécharger" (vous pouvez appuyer sur +).Etape 3 : Sélectionnez un emplacement sur lequel vous souhaitez importer le motif personnalisé, et confirmez.Vous aurez alors la possibilité de porter ce nouveau design, l'exposer... comme tout autre design personnalisé. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est le modifier !A lire aussi : notre test d'Animal Crossing New Horizons sur Switch On espère que ce petit guide pour importer ses QR Code dans Animal Crossing: New Horizons vous a permis de comprendre comment fonctionne ce module, qui n'est qu'une des nombreuses fonctionnalités incroyables d'ACNH !