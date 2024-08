La démo d’Ace Attorney Investigations Collection débarque sur Nintendo Switch

Petit trailer d'Ace Attorney Investigations Collection - Reveal sur Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

En cette fin du mois d’aout, les jeux d’enquête ont le vent en poupe !Alors que la deuxième partie de la démo de Emio-Famicom Detective Club vient de sortir, une nouvelle démo vient d’apparaitre sur le store Nintendo. Et cette démo va également mettre vos instincts d’investigateur à rude épreuve. Alors restez bien concentrés et attentifs car la démo d’Ace Attorney Investigations Collection vient d’apparaitre et vous promet une bonne heure de jeu.Au cours de cette démo, vous retrouverez Benjamin Hunter fraichement de retour dans son cabinet suite à un voyage d’affaires d’un mois. C’est avec stupéfaction qu’il découvre un meurtre dans son propre bureau. Vous allez devoir enquêter au sein même de votre lieu de travail afin de trouver des indices vous mettant sur la bonne voie et trouver le coupable. Mais ne prenez pas peur ! Vous serez aidés ou plutôt accompagnés par le détective Tektiv (nul doute que les traducteurs s’en sont donnés à cœur joie) qui a quelque peu du mal à garder son sang-froid…Explorez de fond en comble votre bureau, posez-vous les bonnes questions et ne laissez aucune piste de côté...Pour rappel, Ace Attorney Investigations Collection regroupera les deux jeux Benjamin Hunter et Le Pari du Procureur sortis sur DS enfin en HD et en Français ! Le jeu débarque le 6 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Si vous hésitez encore, nous pouvons vous le jurer devant la loi : les excellentes impressions de la preview du jeu chez PN sont confirmées !