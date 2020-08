News Super Nintendo World

Nous ajustons en permanence nos dépenses et capitaux, ce qui inclut la mise en pause du développement du projet Epic Universe en Floride, par exemple, jusqu'à ce que le futur devienne plus sûr.

Le Coronavirus a fait du mal à l'économie, et beaucoup de mal au secteur des loisirs : les parcs d'attractions ont fermé du jour au lendemain, se privant des centaines de milliers de visiteurs. Le projet de Super Nintendo World à Orlando est une des victimes de cette situation : Universal vient de suspendre le projet pour une durée indéterminée.C'est un coup dur pour tous les fans de parcs d'attractions et de Nintendo : la seconde zone consacrée à Nintendo dans le monde, Super Nintendo World, devait ouvrir à Orlando en 2023. Mais Covid-19 oblige, le projet a donc été suspendu, a-t-on appris cette nuit lors de la conférence aux investisseurs des résultats du 2e trimestre 2020 de Comcast, la maison-mère d'Universal. Le retard initial du projet , que l'on constatait en février 2018, était donc plutôt une aubaine pour la direction financière de Comcast qui préfère arrêter les frais, pour le moment.Comcast explique que le coronavirus est responsable de cette décision : d'une part, les parcs ont fermé pendant de nombreuses semaines, et d'autre part les voyageurs seront, pendant quelque temps, beaucoup moins nombreux. L'époque où l'on parlait d'une zone Nintendo plus grande que prévue semble désormais bien loin !A lire aussi : des détails sur Super Nintendo World Orlando La déclaration de Jeff Shell est la suivante :Rappelons qu'au Japon, Universal a reporté l'ouverture de Super Nintendo World, un parc à 545 millions de dollars qui devait ouvrir quelques semaines avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, eux-mêmes reportés en 2021 (une décision encore en discussion quant à une possible annulation, car 75% des Japonais préfèreraient que les JO soient purement et simplement annulés).Le calendrier d'ouverture de Super Nintendo World Tokyo sera annoncé cet automne , mais la situation japonaise est différente, puisque le parc est presque terminé : il ne manque plus... que les visiteurs, alors que le Japon a fermé ses frontières aux touristes de plus de 160 pays à cause de l'épidémie de Coronavirus.Source : NBC Wesh News