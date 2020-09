News Game & Watch

Le passé revient en force ! La console Game & Watch: Super Mario Bros. sera disponible le 13/11.



Après la NES Mini et la SNES Mini, voici la Game & Watch qui revient du passé pour fêter les 35 ans de Mario !À l'occasion du Super Mario Bros. Direct exceptionnel, Nintendo a annoncé l'arrivée en novembre prochain d'une réédition de sa légendaire console dans une édition collector qui contiendra le jeu original Super Mario Bros. mais pas que !Équipée d'un écran couleur, la console et sa croix directionnelle devrait permettre de profiter du jeu dans des conditions optimales (d'après Nintendo !).La console contiendra non seulement Super Mario Bros. mais aussi The Lost Levels et une version Mario du célèbre jeu Game & Watch Ball. Sans oublier une horloge numérique équipée de 35 animations pour fêter dignement cet anniversaire.La console sortira le 13 novembre prochain à un prix encore inconnu. À noter que le chargeur ne sera pas inclus avec la console.