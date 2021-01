News Nintendo eShop

Économisez 33 % sur ces jeux Mario jusqu'au 10 janvier ! (Nintendo Switch) 01/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

D'autres offres disponibles jusqu'à -75%

Pour nous aider à faire nos premiers pas avec courage dans la nouvelle année, Nintendo organise une promotion spéciale qui permet de bénéficier d'une remise de 33% sur l'achat de Super Mario Odyssey ou de Mario Kart 8 Deluxe. Une telle promo sur MK8D, c'est assez rare pour mériter d'être souligné !Nintendo nous a habitué à offrir d'incroyables réductions sur des jeux disponibles sur l'eShop, mais rarement les riens. Alors si 33% n'est pas une réduction incroyable, cela reste néanmoins une réduction très sympathique qui devrait faire plaisir à tous les nouveaux venus sur Switch depuis quelques jours.En effet, Nintendo nous propose deux réductions plutôt intéressantes pour démarrer l'année, avec une Promotion de Nouvelle Année sur plusieurs de ses jeux, notamment Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Deluxe. Et si vous n'en croyez pas vos yeux, voici la preuve en vidéo, via la chaîne YouTube de Nintendo France :Si vous êtes nouveau venu sur Nintendo Switch, ou si vos contraintes personnelles vous ont empêché de découvrir ces deux jeux jusqu'à présent, cette remise est une belle occasion de se laisser tenter sans trop se sentir coupable de s'offrir un tel plaisir dès le premier janvier.Si vous avez besoin d'en savoir plus sur ces jeux, on vous propose de consulter nos tests de l'époque, car les deux jeux sont sortis en 2017, il y a plus de 3 ans déjà :- Lire notre test de Mario Kart 8 Deluxe - Découvrez notre test de Super Mario Odyssey La Promotion du Nouvel An qu'organise Nintendo est aussi l'occasion de bénéficier de remises sur d'autres jeux disponibles sur l'eShop, pas nécessairement édités par Nintendo. Ainsi, Immortal Fenyx Rising est-il réduit à 41,99€, tandis que Skyrim passe à 29,99€. C'est toujours bon à prendre !Two Point Hospital, dont on vous a justement vanté les qualités dans un test paru en tout début de semaine – quel timing parfait, est proposé à 19,99 € au lieu de 39,99 €. Une aubaine :) Vous retrouverez l'ensemble des promotions disponibles sur cette page du site officiel de Nintendo (et même ici pour une liste des 177 jeux en promo actuellement