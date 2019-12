News Pokémon GO (mobile)

Donner vie aux Pokémon dans Pokémon GO

En atteignant un certain niveau de copain, les copains pourront même alerter leurs Dresseurs chaque fois qu'un PokéStop intéressant se trouve à proximité. Le mode RA partagé, prochainement disponible, crée une expérience sociale importante dans le monde réel en permettant à trois Dresseurs de placer leurs Pokémon dans le même espace et de prendre une photo ensemble.

Le nouveau mode de Pokémon GO que nous vous présentions dans cette news , L'Aventure entre copains, arrivera courant 2020 dans le jeu, a confirmé Niantic sur son blog aujourd'hui. Dans cet article, l'éditeur explique le processus de développement et aborde certains éléments de gameplay inhérents à ce nouveau mode du jeu.Le mode Aventure entre copains est une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre d'interagir avec les Pokémon d'une façon beaucoup plus diversifiée que les seuls bonbons que notre Copain Pokémon nous offrait au bout de quelques kilomètres parcourus. Grâce à la réalité augmentée, c'est tout un monde virtuel qui s'offre à nous, en nous permettant d'interagir de nouvelles façons avec les Pokémon.Par ailleurs, quelque temps après la sortie du mode Aventure entre copains, Niantic proposera un nouveau mode de Réalité Augmentée partagée qui permettra trois dresseurs utilisant la réalité augmentée de prendre des photos de groupe de leurs copains, ensemble. De quoi créer de sacrés souvenirs à l'occasion d'une chasse aux Pokémon avec ses amis.Le développement de la fonctionnalité Aventure entre copains a contraint Niantic et ses artistes à créer des expressions différentes pour chacun : inutile de dire qu'on ne va pas nourrir un Noadkoko d'Alola de la même façon qu'un petit Noeuneuf, alors que ce dernier dispose de pas moins de 6 têtes différentes à prendre en compte.Les Copains Pokémon seront beaucoup plus présents avec cette nouvelle fonctionnalité : notre copain sera visible sur la carte de Pokémon GO, et nous aidera à attraper les nouveaux Pokémon que nous croiserons lors de nos escapades.Niantic explique :La fonctionnalité Aventure entre copains sera proposée dans le courant de l'année 2020 aux dresseurs de Pokémon GO, un des jeux les plus rentables de la décennie, a-t-on d'ailleurs pu apprendre aujourd'hui.Source : Blog officiel du jeu