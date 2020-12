News Justice

Les faits remontent en 2016, année durant laquelle Ryan Hernandez a réussi à subtiliser des données personnelles d'un employé de Nintendo of America via la méthode du phishing (hameçonnage en français), lui donnant accès à des informations confidentielles concernant la Switch, quelques mois avant sa sortie en mars 2017. Épinglé par le FBI, Hernandez profita de son statut de mineur pour plaider devant la justice américaine et jura de ne plus recommencer à hacker. Ce qui fut de courte durée.Entre juin 2018 et juin 2019, Hernandez recommença ses méfaits en s'infiltrant à travers de multiples serveurs de Nintendo, volant au passage de nouvelles données confidentielles sur plusieurs jeux ainsi que des kits de développement, et vanta ses trouvailles sur Twitter et Discord.Saisi une nouvelle fois, et pour de bon, par le FBI, Ryan Hernandez est condamné par la Cour de Seattle à 3 ans de prison et à des dommages et intérêts d'un montant de 259 323 dollars pour Nintendo, et devra être supervisé 7 ans après sa sortie de prison, et sera identifié comme délinquant sexuel, ce que permet la justice américaine.Sources : NintendoLife et Polygon