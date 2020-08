News Just Dance 2021 (Switch)

JUST DANCE 2021 - TRAILER D'ANNONCE - NINTENDO DIRECT [OFFICIEL] 26/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La fin de l'année verra bien arriver sur Nintendo Switch un nouvel épisode de la série Just Dance : avec Just Dance 2021, dont la date de sortie est annoncée pour le 12 novembre 2020, ce sont pas moins de 40 nouvelles chansons que les fans de danse et de musique pourront retrouver dans cette version.Parmi les 40 nouvelles chansons annoncées, des titres populaires ont déjà été indiqués, comme Don't start now (Dua Lipa), Feel special (TWICE).Il sera possible de jouer à deux avec un mode coop, et vous pourrez aussi faire un peu d'exercice avec le Mode Sweat. Les enfants auront le plaisir de s'éclater avec des chorégraphies dédiées, et les joueurs qui n'ont jamais assez de musiques Just Dance pourront s'abonner au service Just Dance Unlimited : ce service permet de jouer à plus de 550 chansons !Voici la bande-annonce de la version Switch du jeu :40 titres sont prévus dans Just Dance 2021. Nous compléterons cette liste au gré des annonces d'Ubisoft, mais voici d'ores-et-déjà la liste des chansons annoncées dans le titre :- Feel special : Twice- In the navy : The sunlight shakers- Heat seekers : Dreamers- Zenit : Onuka- Juice : Lizzo- Temperature : Sean Paul- Don't start now : Dua Lipa- All the good girls go to hell : Billie Eilish- Senorita : Shawn Mendes et Camilla Cabello- Dance Monkey : Tones and I- Que tire pa lance : Daddy YankeeD'ailleurs, une bande-annonce officielle nous récapitule tout cela :Vous pouvez retrouver l'annonce de Just Dance 2021 dans le Nintendo Direct Mini diffusé par Nintendo le 26 août