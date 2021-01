News Accessoires consoles

Une "alerte externe" ?

- Que soit lancée une enquête à l’échelle européenne et nationale sur cette panne récurrente ;

- Qu’une décision contraignante et commune soit prise par les autorités de protection de consommateurs concernées, notamment celles d’imposer à Nintendo de remédier aux défaillances prématurées de ces manettes, de réparer gratuitement les manettes défectueuses et d'informer les consommateurs sur la durée de vie limitée des manettes.

Comment faire prendre en charge sa réparation de Joy-Con ?

Le bras de fer entre Nintendo et les associations de consommateurs continue, avec une alerte officielle de la part du Bureau Européen des Unions de Consommateurs, un groupement de plusieurs associations européennes de consommateurs dont fait partie l'UFC Que Choisir, qui mène ce combat depuis novembre 2019 C'est une opération complexe qui a été lancée par l'association française UFC Que Choisir avec le BEUC, le Bureau Européen des Unions de Consommateurs. Forte de 9100 témoignages récoltés ces derniers mois auprès des consommateurs français, l'UFC a organisé avec des associations de consommateurs de Belgique, des Pays-Bas, du Portugal, d'Italie, de Norvège, de Slovaquie et de Grèce un nouvel appel aux consommateurs pour disposer d'éléments d'informations européens.Le problème, on s'en doutait vues les plaintes déposées notamment aux Etats-Unis depuis 2019, n'est pas franco-français, et près de 25000 consommateurs ont ainsi fait part de leur expérience du Joy-Con Drift avec leurs manettes :- 60% des consommateurs indiquent que le problème survient environ un an après l'achat- 25% des consommateurs disent en souffrir dans les 6 mois suivants l'achat de la consoleUne "alerte externe" est le nom donné à la procédure au niveau européen, initiée par une association de consommateurs, ici le BEUC. Avec cette action européenne, les initiateurs de la plainte souhaitent :Début 2020, Nintendo France avait confirmé que des instructions avaient été données au service après-vente pour prendre en charge les réparations de Joy-Con défectueux en dehors de la période de garantie. Quelques mois plus tard, le président japonais de Nintendo, Shuntaro Furukawa, avait présenté ses excuses , ce que l'on sait être un geste difficile pour un dirigeant japonais.L'UFC Que Choisir a publié un guide au format PDF qui vous permettra de savoir précisément comment demander la réparation de vos manettes concernées par le problème du Joy-Con Drift : cliquez ici pour le télécharger.La procédure consiste à faire une demande de prise en charge sur le site SAV français de Nintendo à l'adresse https://www.nintendo-sav.fr/sav , en choisissant le type "Accessoire" et en décrivant le problème. Dans le champ "Autre commentaire", il est possible d'indiquer qu'on souhaite faire réparer le second Joy-Con par la même occasion (seulement s'il est en panne).Quelques heures après la validation du formulaire, vous recevrez un email de prise en charge de la part de Nintendo, avec un bon Chronopost de prise en charge de votre envoi, dans lequel vous joindrez le justificatif d'achat, un courrier-type à copier-coller depuis le PDF ci-dessus.Nintendo procèdera alors, après étude de votre/vos Joy-Cons, soit à sa réparation, soit à l'émission d'un devis pour sa réparation que vous pourrez accepter ou non.Source : UFC Que Choisir et BEUC.eu