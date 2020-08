News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Images de Pikmin 3 Deluxe sur Switch 07/08/2020

































[Retour sur] Pikmin 3 (Wii U) 08/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous nous sommes littéralement empressés de vous rapporter la nouvelle en milieu d'après-midi : Pikmin 3 Deluxe a été officiellement annoncé par Nintendo pour une sortie le 30 octobre prochain. Des annonces surprises comme celles-là, on aimerait en avoir plus souvent !Nintendo a suite à cette annonce diffusé plusieurs visuels qu'on voulait également partager avec vous. Ce sont des captures de la version Switch du jeu, et chacune nous donnerait presque envie de sortir nos Wii U pour rejouer à Pikmin 3, histoire de pouvoir patienter jusqu'à la fin du mois d'octobre.Voici, pour commencer, la jaquette européenne du jeu pour les pays qui appliquent la norme PEGI :Et voici désormais la sélection de captures proposée par Nintendo : Nintendolife indique que le jeu, dans sa version européenne, pèsera 6.5 Go d'espace. Le jeu sera disponible en français notamment, même si les Pikmin parlent leur propre langue !Pikmin 3 Deluxe sortira sur Nintendo Switch le 30 octobre 2020, et vous pouvez d'ores-et-déjà le précommander sur l'eShop de la Switch. Et pour vous rafraichir la mémoire sur le jeu que vous ne pouvez désormais plus acheter sur l'eShop de la Wii U, voici une vidéo concoctée par RYoGA, qui avait pris le temps de le parcourir pour vous récemment :