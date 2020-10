C'est par le biais de Nintendo Everything que nous pouvons découvrir une interview du PDG d'inti Creates, monsieur Takuya Aizu, permettant ainsi d'avoir une vision plus précise sur les projets du studio, dont la communication était assez calme ces derniers mois. Il fut bien évidemment question du jeu attendu pour 2021, Azure Striker Gunvolt 3, Aizu ainsi que le producteur d'Inti Creates, Matt Papa, ont également abordé Gunvolt Chronicles : Luminous Avenger IX, le dernier DLC de Blaster Master Zero 2 (Kanna Raising Simulator), le futur de la franchise Dragon Marked for Death, et le soutien en général de la société concernant la Nintendo Switch. Un beau programme dont nous vous proposons la transcription ci-dessous :







Aizu : Le réalisateur Yoshihisa Tsuda et le superviseur de l'action Keiji Inafune travaillent ensemble pour créer un jeu avec une action fraîche et excitante. Ils prévoient d'introduire un style de jeu "inédit" avec le nouveau personnage, Kirin, alors préparez-vous à sa découverte. S'il s'avère que l'action n'est pas si "inédite", cela signifie simplement que le niveau qualitatif de l'action au sein de la franchise était déjà excellente et ils travailleront à faire de Gunvolt 3 le meilleur titre action dans son genre. Je suis convaincu qu'ils créeront un jeu qui sera très agréable à jouer.

Azure Striker GUNVOLT 3 - First Look Trailer 10/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Aizu : Kirin sera la clé de la nouvelle histoire du jeu et de la nouvelle action. Le projet pour Gunvolt 3 est de mettre en scène Kirin comme protagoniste. Mais c'est tout ce que je peux dire sur l'histoire du jeu pour le moment. Je vous prie de m'excuser.

Aizu : Le jeu a été annoncé officiellement le 27 juin 2020. Cependant, le développement a commencé plusieurs mois auparavant et le processus a été encore plus long. Je dirais que nous n'avions pas d'idées précises concernant ce jeu lors du Noël 2019.

Aizu : Nous sommes satisfaits des ventes de Luminous Avenger IX. En tant que titre essentiellement numérique, nous avons vu ses ventes continuer à augmenter même longtemps après sa sortie et nous pensons qu'il continuera à se vendre. Afin d'augmenter le nombre de fans pour nos jeux, nous devons toujours produire de nouveaux contenus ; nous continuerons à évaluer la possibilité d'une suite.

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX - DLC Information 10/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'annonce et la sortie du nouveau Kanna Raising Simulator de Blaster Master Zero 2 ont été une surprise. Comment le DLC a-t-il vu le jour, avec Cristina Vee dans le rôle de Kanna ?





Papa : Je pense que ce n'est un secret pour personne de dire que Kanna est le personnage préféré sur Internet de Blaster Master Zero 2, et comme c'est un personnage étrange mais amusant, l'équipe a voulu faire quelque chose d'agréable et d'unique qui capte l'esprit de Kanna. Je pense qu'ils ont fait mouche, et cela a permis à certains de nos artistes de bien développer leur imaginaire autour de ce personnage de Kanna. Pour ce qui est de travailler avec Cristina, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un ami commun et, connaissant bien son travail, j'ai pensé qu'elle conviendrait parfaitement à un personnage comme Kanna. Travailler avec Cristina a été une joie absolue, et je pense qu'il va sans dire qu'elle a fait un travail fantastique pour donner vie à ce personnage. Ses cris "EXCITING !" dans la caravane me touchent encore à chaque fois. Blaster Master Zero 2 - Kanna Raising Simulator DLC Trailer 10/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cela fait plus d'un an et demi que Dragon Marked for Death a été lancé sur Switch, mais le jeu reçoit toujours des mises à jour. Inti Creates a-t-il d'autres projets d'envergure pour ce jeu à l'avenir ?



Papa : Je ne peux pas parler de détails pour l'instant, mais je peux dire que nous n'avons pas tout à fait terminé les mises à jour pour DMFD ! La plus récente mise à jour, la version 3.1, a ajouté beaucoup de nouveaux contenus de fin de jeu, des mises à jour pour équilibrer certains personnages, en particulier le Bandit et l'Oracle, et bien d'autres choses encore. Restez à l'écoute pour les prochaines nouvelles concernant DMFD !

Dragon Marked For Death - Ver. 3.1.0 New Features / 紹介映像 10/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Papa : Nous sommes en train de préparer un certain nombre de projets différents. Nous ne sommes pas un studio gigantesque, ce qui signifie que nos ressources sont limitées et qu'il faudra peut-être un certain temps avant que certains de ces projets ne soient révélés au public, mais je peux vous assurer que la machine tourne toujours ici au sein d'Inti Creates et que nos créateurs trouvent toujours de nouvelles idées. En ce qui concerne la Nintendo Switch, nous développons des jeux conçus pour fonctionner sur les consoles Nintendo depuis l'époque du Game Boy Advance. Je pense que les utilisateurs de Nintendo constituent le plus grand groupe de personnes qui connaissent Inti Creates et nos IP, alors ne vous y trompez pas, nous continuerons à sortir des jeux sur les consoles Nintendo à l'avenir. Cela fait plus d'un an et demi que Dragon Marked for Death a été lancé sur Switch, mais le jeu reçoit toujours des mises à jour. Inti Creates a-t-il d'autres projets d'envergure pour ce jeu à l'avenir ?En dehors d'Azure Striker Gunvolt 3, Inti Creates travaille-t-il actuellement sur d'autres nouveaux projets ? A quoi peuvent s'attendre les propriétaires de Switch en provenance de votre studio à l'avenir ?

(NDLR) : Comprenez bien que l'on évoque de continuer à développer sur du matériel hardware Nintendo, l'auteur ne dit pas en substance qu'ils développent dès à présent sur de nouvelles consoles Nintendo (surtout en cette période de rumeurs importantes concernant une future version de la Switch en 2021). Mais quoi que proposera Nintendo à l'avenir, on peut compter sur Inti Creates pour en faire partie.





A part Bloodstained : Curse of the Moon 2, Inti Creates a récemment annoncé Azure Striker Gunvolt 3. Que peuvent attendre les fans de la série de ce jeu ?Azure Striker Gunvolt 3 présente Kirin comme un nouveau personnage. Quelle a été l'inspiration derrière son intégration dans le jeu ?Nous savons qu'Azure Striker Gunvolt 3 est au début de son développement, mais depuis combien de temps le jeu est-il réellement en cours de réalisation ?Que pense Inti Creates de la performance de Gunvolt Chronicles : Luminous Avenger IX ? Pourrait-on espérer un retour de Gunvolt Chronicles dans le futur ?