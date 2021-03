News Nintendo Switch (Switch)

JoyCon Drift Fix! How to Replace the Nintendo Switch Left Joy-Con Joystick 03/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous souffrez d'une panne de Joy-Con mais ne voulez pas vous passer de votre manette pendant plusieurs semaines, le temps que Nintendo en assure la réparation (ou vous demande une participation parfois onéreuse à sa prise en charge) ? Même avec le Joy-con drift qui fait régulièrement parler de lui dans nos colonnes en raison des associations de consommateurs qui suivent le sujet de près et le portent en justice, certaines pannes peuvent en effet ne pas être prises en charge.Pour autant, certains dysfonctionnements peuvent être réparés très facilement, en l'espace de 30 minutes : c'est la promesse d'iFixit.com, pour qui "tout se démonte et se répare", et attribue même la note de 8/10 quant à la réparabilité de la Switch.Le site nous propose deux tutoriels pour procéder à la réparation de nos Joy-Cons :En 3 phases (mais quand même une petite quinzaine d'étapes différentes !), qui prendront moins d'une trentaine de minutes, vous devriez avec ces tutoriels être en mesure de donner une nouvelle jeunesse à vos Joy-Cons, et ainsi vous lancer corps-et-âme dans de nouvelles parties endiablées de vos jeux préférés.Le plus dur sera sans doute, pour vous, d'attendre de recevoir les kits commercialisés par iFixit.com pour réparer sa console, la société propose toutes les "pièces de rechange et les outils nécessaires à l'auto-réparation de la console", nous promet de le communiqué de presse. Notez que chaque kit de réparation pour Joy-Con est proposé à 14,95 €, une somme modeste quand on sait qu'une paire de Joy-Cons neuve coûte environ 80 € !Vous pouvez même, sur les deux tutoriels proposés en lien ci-dessus, regarder une vidéo qui montre, pas à pas, comment réaliser les différentes tâches inhérentes au remplacement des composants défectueux :Une belle initiative qui, certainement, sauvera pas mal de joueurs d'un désespoir certain. Pour info, iFixit propose près de 71 000 tutoriels différents et ont apporté 176 000 solutions à des consommateurs parfois désespérés, tous appareils confondus. Une réponse aussi efficace que pertinente pour faire face à l'obsolescence programmée qui suscite de plus en plus d'agacement chez les consommateurs du monde entier.