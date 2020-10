News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Le Nintendo Treehouse d’hier dédié à ce nouveau jeu, même s’il était encore un peu court au niveau gameplay, a rassuré sur le potentiel du titre. Il reste Muso, donc avec des hordes d’ennemis à détruire ou faire voler dans des attaques spectaculaires, bien loin des combats de Breath of the Wild, mais il semble bien tourner, avec une bonne fluidité malgré le nombre conséquent d’informations à afficher à l’écran. On se regarde cette vidéo, n’hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce qui vous plaît, vos craintes, vous déçoit éventuellement. Le jeu a suffisamment intrigué pour que même les joueurs pas franchement attirés par le genre Muso se disent qu’il faudrait peut-être essayer ce titre. C’est déjà une première victoire pour Koei Tecmo et Nintendo.



Hyrule Warriors: Age of Calamity - Nintendo Treehouse: Live | October 2020 10/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Même s’il ne faut pas oublier que le titre reste un Muso, avec son gameplay spécifique et certaines contraintes, pour le moment les visuels et les vidéos de gameplay diffusés sont diablement excitants. L’équipe de développement a largement soigné l’enrobage de son produit, qui reprend parfaitement les codes du dernier titre des aventures de Link, en approfondissant cette période sombre qui a vu échouer la tentative de toute une équipe de héros en provenance de différents peuples de contrer Ganon. Même si cela paraît étrange de connaître déjà la fin de l’aventure, découvrir comment tout ceci s’est déroulé et a pu basculer est très intriguant.Le bon côté de ce Hyrule Warriors, c’est de redécouvrir des personnages connus mais avec un siècle en moins (on note que tous les peuples ne sont clairement pas égaux face à aux affres du temps). Si techniquement, c’est très agréable de noter leur manière particulière de se battre (avec enfin la possibilité de diriger dans les combats la Princesse Zelda), on notera sans déplaisir l’introduction de nouveaux personnages, rendant l’ensemble de l’histoire nettement plus vivante que Breath. Qui sont-ils et que vont-ils devenir ? C’est tout l’enjeu de l’histoire que nous allons découvrir.