News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Commençons par la vidéo de gameplay de ce jeu très attendu, présentée lors du TGS.



Parmi les confirmations, l'officialisation de la présence de la jeune Impa, entièrement jouable dans le jeu comme le montre sa fiche officielle.

Les heureux possesseurs de la version Switch de Breath of the Wild auront, en cas de détection d'une sauvegarde du jeu sur leur console, un bonus. Vous pourrez obtenir l'épée en bois de l'apprentie pour Link. On ne sait pas si ceux n'ayant pas de données de sauvegarde pourront l'acheter plus tard et on pense en particulier à l'ensemble des joueurs ayant acquis Breath of the Wild sur Wii U.Regardons maintenant la nouvelle livraison de capture d'écrans avec les différents protagonistes du jeu.