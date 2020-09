News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Un récit qui se déroule 100 ans avant Breath of the Wild 09/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans sa fiche, Nintendo indique que l'Ere du Fléau nous permettra notamment de découvrir :

"- Un monde familier : découvrez les paysages du royaume sous un nouveau jour, avant que le Fléau Ganon n'y sème la désolation.

- Des visages connus : prenez le contrôle de Link, Zelda et des Prodiges tandis qu'ils font front pour empêcher le royaume de succomber aux ténèbres !

- Des combats frénétiques : équipez-vous de puissantes armes et utilisez les modules de la tablette sheikah pour terrasser des légions entières d'ennemis et triompher de redoutables adversaires.

- Une narration travaillée : découvrez un scénario unique conté à la fois sur le champ de bataille et lors de cinématiques entièrement doublées."

Le château d'Hyrule, 100 ans avant BotW 08/09/2020



A noter également qu'il sera possible de jouer en coopération au jeu, comme l'indique Nintendo : "Invitez un ami à vous rejoindre sur le champ de bataille et faites équipe en local sur un même écran pour mettre toutes les chances de votre côté face au Fléau Ganon. "





Vous constaterez en regardant la vidéo qu'en effet, le doublage semble être d'une excellente qualité dans les séquences cinématiques qui viendront rythmer votre aventure.

#HyruleWarriors : L'Ère du Fléau, arrive le 20/11 sur #NintendoSwitch.



Vivez le déchaînement du Grand Fléau en première ligne et tentez d'empêcher la destruction d'Hyrule ! #Zelda



Regardez la vidéo d'annonce : https://t.co/XWa3c5DK0X pic.twitter.com/wV8PmLiehg — Nintendo France (@NintendoFrance) September 8, 2020

La Louche du bonheur 08/09/2020

Le plein de visuels de l'ère du Fléau 08/09/2020





















































































Eiji Aonuma est intervenu dans une vidéo de 6 minutes pour présenter un jeu complètement sorti de nulle part : Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. Il s'agit d'un jeu qui se déroule quelques 100 ans avant Breath of the Wild, et que Nintendo a donc présenté sur YouTube ce mardi 8 septembre :Le producteur de la série The Legend of Zelda a d'abord rappelé qu'en juin 2019, Nintendo avait lancé le développement de la suite à Breath of the Wild, l'équipe est très concentrée sur le projet et a hâte de dévoiler son projet. Mais en attendant, tout le monde sera ravi de retrouver les personnages du jeu, et c'est ce qui a été présenté dans cette nouvelle vidéo.La cinématique d'introduction, en français, nous explique ce qu'il s'est passé 100 ans plus tôt : on retrouve Link se battant contre de nombreux ennemis récurrents de BotW. On ne comprend pas tout de suite de quoi il s'agit, mais dès qu'on voit voler toute une troupe d'ennemis autour d'un seul coup d'épée, on comprend qu'il s'agit d'un jeu Hyrule Warriors.Ce jeu, c'est donc Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, qui se déroule un siècle avant les événements de BotW. Cela nous permettra de revivre les événements du Grand Fléau qui avait eu raison de nombreux combattants, dont Link, à l'époque.C'est alors Yosuke Hayashi, producteur d'Hyrule Warriors chez Koei Tecmo Games, qui prend la parole dans la vidéo. Il est au siège du studio et explique qu'Aonuma est venu les voir en leur disant que ce serait bien de permettre aux joueurs de savoir ce qu'il s'est passé 100 ans avec BotW.Un vrai challenge pour les développeurs : dans cet opus, l'équipe Zelda de Nintendo a été impliquée dans toutes les étapes de la production. On a donc l'essence d'Hyrule Warriors, mais complètement intégré à l'univers de The Legend of Zelda.Eiji Aonuma a alors expliqué qu'il avait beaucoup apprécié l'expertise des développeurs, et leur capacité à donner vie à une histoire dont on a vu bien peu dans BotW.Le jeu sortira le 20 novembre 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les fans : n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, ou à venir parler sur notre Discord . Pour en savoir plus, la fiche du jeu sur Nintendo.fr comblera peut-être certaines de vos attentes !Pour toute précommande du jeu sur l'eShop, Link recevra une arme bonus : la louche du bonheur.Nul doute que c'est une info qui vient rassurer les joueurs qui avaient un peu peur d'être affamés à l'approche de Noël : en proposant ce jeu le 20 novembre 2020, le positionnement du titre comme jeu d'envergure ne fait pas de doute, il nous tarde de nous en assurer d'ici quelques mois à l'occasion d'une prise en main du jeu !