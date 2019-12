News Hatsune Miku Project Diva Mega39's (Switch)

Sega vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de son titre devant arriver sur Nintendo Switch l'année prochaine, à savoir Hatsune Miku: Project Diva MegaMix (connu auparavant sous le titre Mega39's). Dix nouvelles musiques dont la liste se trouve ci-dessous :







On pourra apercevoir de nouveaux costumes et de nouveaux modes de jeu. Un titre qui s'annonce très complet et devrait ravir les fans de la star virtuelle qui pourront se déhancher au son de ses plus grands classiques. Pas de date précise pour le marché européen mais le Japon se prépare à l'accueillir en cette veille de Saint Valentin, le 13 février 2020.



Nintendo Switch™『初音ミク Project DIVA MEGA39's』最新プロモーション映像 23/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube









“Catch the Wave” by kz (livetune)“Alien Alien” by Nayutan Seijin“39 Music!” by Mikito-P“Hibana” by DECO*27“Teo” Omori and Sakurai“Roki” by Mikito-P“Jigsaw Puzzle” by Mafumafu“Dreamin’ Chuchu” by emon (Tes.)“Ohedo Julia-Night” by Mitchie M“Jitter Bug” by Nanashi Hachiya