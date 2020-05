News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quels sont les poissons de mai dans Animal Crossing: New Horizons ?

Parce que certains poissons sont disponibles depuis pas mal de temps déjà, on vous filtre les poissons qui sont nouveaux en mai dans le jeu :

- Nouveaux poissons d'eau douce de mai : Grenouille*, Silure, Combattant, Poisson ange, Poisson arc-en-ciel, Poisson docteur

- Nouveaux poissons de mer de mai : Carange grosse tête, Coryphène

Quand pêcher les poissons de mer en mai ?

Quand pêcher les poissons d'eau douce en mai ?

Quelles sont les espèces de poissons à pêcher avant fin mai ?

En l'espace de quelques semaines, nous sommes devenus de vrais experts en pêche : armés de notre version du jeu et sa Bêbêtopédie, du Guide officiel et de nos moyens d'enquête sans aucune limite, partons à la découverte des poissons de mai dans Animal Crossing: New Horizons !Nous vous invitons à lire notre grand guide sur la pêche dans New Horizons , de façon à également avoir en tête l'ensemble du bestiaire du jeu, et savoir à quelles périodes de l'année et à quels moments de la journée vous pouvez pêcher tel ou tel poisson.Le mois de mai commence et vous vous demandez quelles sont les espèces de poissons qu'on va retrouver dans Animal Crossing ? Avec ces quelques informations, vous saurez précisément quels sont les poissons qui vous donnent rendez-vous en mer, en rivière, ou dans les étangs de votre île paradisiaque.S'il y a 80 espèces de poissons dans le jeu, toutes ne sont pas immédiatement accessibles. Au gré des saisons, mais aussi des moments de la journée, certaines espèces savent se faire attendre.Voici la liste des poissons d'eau douce que vous pourrez pêcher en mai dans Animal Crossing New Horizons : Carpe, Carpe Coï, Cyprin doré, Ecrevisse, Fondule barré, Grenouille, Poisson rouge, Ranchu, Silure, Têtard, Bar, Carassin, Chevaine, Combattant, Crapet, Gobie d'eau douce, Guppy, Loche d'étang, Néon bleu, Omble, Poisson ange, Poisson arc-en-ciel, Poisson docteur, Saumon masou, Tortue serpentine, Truite dorée, VandoiseVoici la liste des poissons de mer à retrouver dans Animal Crossing tout au long du mois de mai : Anchois, Bar commun, Calmar, Carange grosse tête, Cardeau, Chinchard, Coelacanthe, Coryphène, Hippocampe, Macropinna, Poisson chirurgien, Poisson clown, Poisson papillon, Poisson ruban, Poisson scorpion, Scarus, VivaneauPour savoir à quel moment de la journée vous serez le mieux à même de rencontrer telle ou telle variété, merci de vous référer aux deux tableaux ci-dessous :Certaines espèces de poissons ne seront plus disponibles après le 31 mai, pendant quelque temps. Nous vous listons les poissons qui ne seront pas proposés du tout durant le mois de juin. Certains ne reviendront pas avant plusieurs mois.- Poissons d'eau douce : Loche d'étang (reviendra en janvier), Truite dorée (reviendra en septembre)- Poissons de mer : Poisson ruban (reviendra en décembre)Ne manquez pas une occasion de pêcher ces poissons, ils ont une belle valeur : la truite dorée vaut 15000 clochettes, et le poisson ruban 9000 ! Vu qu'on ne les reverra pas de sitôt, ne les manquez pas ce mois-ci !A lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur New Horizons * On est conscient que la grenouille n'est pas un poisson, mais on aurait aussi pu vous lister la pierre, la boite de conserve et le pneu comme espèces de poissons à retrouver dans Animal Crossing: New Horizons ;)