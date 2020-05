News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quels sont les insectes de mai dans Animal Crossing: New Horizons ?

Quels sont les insectes à attraper avant fin mai ?

Armés de nos filets à papillon (qu'on aimerait un poil plus résistants !), nous voici partis pour un nouveau mois de chasse aux insectes ! Quels sont les insectes que nous pourrons attraper en mai ?Nous vous invitons à lire notre grand guide sur les insectes dans New Horizons , de façon à également avoir en tête l'ensemble du bestiaire du jeu, et savoir à quelles périodes de l'année et à quels moments de la journée vous pouvez attraper tel ou tel insecte dans le jeu.Le mois de mai commence et vous vous demandez quelles sont les insectes que vous allez pouvoir attraper dans le jeu ? Avec ces quelques informations, vous saurez précisément quels sont les insectes qui vous donnent rendez-vous quelque part sur votre île paradisiaque.S'il y a 83 espèces d'insectes dans le jeu, toutes ne sont pas immédiatement disponibles dès que vous allumez la console : au gré des saisons, mais aussi des moments de la journée, certaines espèces d'insectes sauront se faire attendre.Commençons avec l'info qui sera la plus appréciée des joueurs réguliers depuis le lancement du jeu : les nouveaux insectes de mai ! Une chose est sûre, il va y avoir du nouveau en ce joli mois de mai !Voici la liste des nouveaux insectes à capturer en mai : Cordulégastre, Dytique, Mormolyce, Patineur, Rosalia batesi, Sasakia Charonda, Scorpion, Troides alexandrae.Dans cette sélection, il y a du beau monde : le Scorpion et sa valeur de 8000 clochettes, le Troides Alexandrae et sa valeur de 4000 clochettes, ou encore la Rosalia Bateli et le Sasakia Charonda à 3000 clochettes et le Cordulégastre à 4500 clochettes. Voilà qui sera bon pour le compte en banque de notre avatar !Plus globalement, voici la liste des insectes que vous pourrez capturer en mai : Abeille naine, Acrida cinerea, Agrias, Anax napolitain, Araignée, Attacus Atlas, Bernard-l'ermite, Bupreste, Capricorne des agrumes, Catacanthus, Chrysiridia rhipheus, Cicindèle, Citrin, Cloporte, Coccinelle, Cordulégastre, Dytique, Escargot, Grand planeur, Graphium sarpedon, Ligie, Machaon, Mante orchidée, Mante religieuse, Mille-pattes, Mormolyce, Papilio bianor, Papillon de nuit, Patineur, Piéride de la rave, Psyché, Puce, Punaise, Punaise d'eau géante, Rosalia batesi, Sasakia Charonda, Scorpion, Taupe-grillon, Troides alexandrae, Troides brookiana.Allez, tous à vos filets !Des espèces d'insectes ne sont plus disponibles après le dernier jour du mois mai. Seul le Taupe-grillon ne sera plus disponible une fois le 31 mai passé. Il reviendra en novembre seulement, mais par chance vous avez une chance moyenne de le trouver à tout moment de la journée, alors ne manquez pas une opportunité de l'attraper avant qu'il ne se terre jusqu'à l'automne.A lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur New Horizons