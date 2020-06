News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quels sont les insectes de juin dans New Horizons ?

Quels sont les insectes à capturer avant la fin juin ?

Chaque mois, de nouveaux insectes font leur arrivée dans Animal Crossing: New Horizons. Chaque mois, on se fait le plaisir de faire le point, pour vous lister les insectes qui font leur apparition ce mois-ci, et ceux qu'il faut absolument capturer ce mois-ci, faute de ne plus pouvoir les capturer pendant quelque temps ensuite.On a déjà eu l'occasion de parler longuement des insectes dans Animal Crossing: New Horizons . Ce grand guide nous avait en effet permis de faire le point sur les insectes disponibles dans le jeu de façon globale, en précisant notamment à quel moment de la journée vous aviez le plus de chances de les rencontrer.Parmi les 83 espèces d'insectes disponibles, toutes ne sont bien entendu pas accessibles dans le jeu en permanence. Certains le seront d'ailleurs pour la première fois depuis la sortie du jeu : à nouveau mois, nouveaux insectes !Voici la liste des nouveaux insectes à capturer en juin : Lucane copris irisé, Luciole, Morpho Bleu, Moustique, Pseudotorynorrhina, et Scarabée Goliath.Si de nouveaux insectes sont disponibles depuis début juin, d'autres ne seront quant à eux plus proposés dans le jeu à partir du 1e juillet.Vous avez donc quelques semaines encore pour capturer les insectes suivants : Citrin, Cloporte, Coccinelle, Luciole, Mille-pattes, Mormolyce, Papilio bianor et la Piéride de la rave.On vous avouera qu'on ne sera pas mécontent de ne plus trouver de piéride de la rave pendant quelque temps dès le 1e juillet ! Par contre, vous avez compris que la luciole est un insecte rare dans le jeu : vous n'avez que le mois de juin pour l'attraper, alors ne lésinez pas sur les coups de filet à papillon !