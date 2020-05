News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Jamais sans ta pelle !

On a bien cru au premier lancement d'Animal Crossing: New Horizons que Thibou et son musée ne seraient pas de la partie. Mais le mystère a été de courte durée, et rapidement, le musée retrouve sa place centrale avec l'arrivée de Thibou parmi les premiers habitants de votre île. Pour plus d'infos sur les missions qui vous permettront d'attirer Thibou, cliquez ici Ce guide fait partie de l'ensemble des conseils que nous avons le plaisir d'écrire sur ce jeu formidable : cliquez ici pour en découvrir le sommaire intégral !Le musée a besoin de vous pour constituer sa collection. On va se focaliser ici sur les fossiles, même si on vous parlera plus bas de l'appétit vorace de Thibou pour les poissons et de son dégoût profond pour les insectes.Revenons donc aux fossiles : ceux-ci se trouvent dans des trous, assez faciles à repérer au sol, puisqu'un marquage en forme d'étoile noire vous indique qu'il y a quelque chose à déterrer. Armé de votre pelle, vous aurez donc grand intérêt, dans votre ronde quotidienne de l'ile, à repérer ces trous pour en extraire chaque fossile.De notre expérience, vous pourrez trouver entre 4 et 6 fossiles par jour un peu partout sur votre île (sans compter les fossiles récupérés sur des iles extérieures grâce aux Tickets Nook). Les trous sont toujours situés sur du sol de terre, ainsi vous n'aurez pas de fossile sur la plage, et encore moins dans l'eau, qui se creuse assez mal, admettons-le.Une fois les fossiles collectés, vous pourrez les apporter au conservateur du musée, Thibou, qui en raison de son horloge biologique sera très souvent somnolent en journée, mais ne manquera pas de s'ébahir du moindre vestige archéologique que vous pourriez lui rapporter.Ce sont pas moins de 35 créatures différentes que vous pourrez offrir au musée au gré des fossiles déterrés. Certains fossiles représentant des petites créatures se composent d'une pièce, mais d'autres nécessiteront plusieurs semaines de patience afin de recomposer un squelette allant jusqu'à 6 pièces (le squelette de Diplodocus). En tout, vous aurez donc 73 fossiles différents à trouver.Lorsque vous trouvez un fossile, vous avez besoin de le faire expertiser : notre conseil, c'est de faire le tour de l'ile une fois par jour, afin de trouver les trous contenant les fossiles, pour les rapporter ensuite à Thibou d'un seul coup. Comme c'est une sacrée pipelette, vous gagnerez du temps à lui apporter plusieurs fossiles à expertiser d'un coup, pour les lui offrir ensuite. C'est pas qu'on n'a pas que ça à faire, mais il y a aussi des fruits à ramasser, de l'herbe à arracher, des poissons à pêcher et même des insectes à attraper. D'ailleurs, ces deux derniers points peuvent intéresser Thibou, on en reparle plus bas.La collecte des fossiles est un pur hasard, et on ne saurait dire combien de temps il faudra pour que le musée soit complet. Au bout de quelque temps, les fossiles que vous allez collecter seront des doubles, et Thibou feindra d'être particulièrement malheureux de ne pouvoir les accepter une seconde fois. Vous les conserverez donc, ô tristesse. Puis courrez les vendre à Méli et Mélo, ô joie !On n'a pas vraiment d'indication de la rareté d'un fossile dans le jeu, mais la valeur de certaines pièces peut être un sérieux indice quant à la probabilité de retrouver cette pièce facilement. C'est la raison pour laquelle on vous indiquera la valeur des fossiles dans les listes ci-dessous.Pour info, nous nous appuyons notamment sur le Guide officiel du jeu, paru aux éditions Futurepress, qui a le mérite d'être assez complet même s'il nous manque les plus récentes mises à jour, une situation inévitable quand on a d'un côté un logiciel mis à jour régulièrement, et de l'autre un guide papier !Nous disions plus haut qu'il y avait plusieurs types de fossiles. Commençons avec les plus petits : dès que vous les remettez à Thibou, la pièce est complète, et le fossile sera donc présent dans l'une des nombreuses salles du musée.Voici la liste des petits fossiles d'Animal Crossing: New Horizons :- Acanthostéga : 8000 clochettes- Anomalocaris : 8000 clochettes- Coprolithe : 4400 clochettes- Juramaia : 6000 clochettes- Ambre : 4800 clochettes- Archéoptéryx : 5200 clochettes- Empreinte de dinosaure : 4000 clochettes- Mandibule d'hélicoprion : 4000 clochettes- Ammonite : 4400 clochettes- Australopithèque : 4400 clochettes- Eusthénoptéron : 8000 clochettes- Myllokunmingia : 6000 clochettes- Trilobite : 5200 clochettes- Dunkléostéus : 14000 clochettesL'archélon :- Crâne d'archélon : 16000 clochettes- Queue d'archélon : 14000 clochettesLe déinonychus :- Torse de déinonychus : 12000 clochettes- Queue de déinonychus : 10000 clochettesLe dimétrodon :- Crâne de dimétrodon : 22000 clochettes- Corps de dimétrodon : 20000 clochettesLe mammouth :- Crâne de mammouth : 12000 clochettes- Corps de mammouth : 10000 clochettesLe mégacéros :- Partie droite de mégacéros : 22000 clochettes- Partie gauche de mégacéros : 16000 clochettesL'ophtalmosaure :- Crâne d'ophtalmosaure : 18000 clochettes- Corps d'ophtalmosaure : 8000 clochettesLe pachycéphalosaure :- Crâne de pachycéphalosaure : 16000 clochettes- Queue de pachycéphalosaure : 14000 clochettesLe smilodon :- Crâne de smilodon : 10000 clochettes- Queue de smilodon : 8000 clochettesL'ankylosaure :- Crâne d'ankylosaure : 14000 clochettes- Torse d'ankylosaure : 12000 clochettes- Queue d'ankylosaure : 10000 clochettesL'iguanodon :- Crâne d'iguanodon : 16000 clochettes- Torse d'iguanodon : 14000 clochettes- Queue d'iguanodon : 12000 clochettesLe brontothérium :- Crâne de brontothérium : 18000 clochettes- Corps de brontothérium : 14000 clochettes- Queue de brontothérium : 12000 clochettesLe parasaurolophus :- Crâne de parasaurolophus : 14000 clochettes- Torse de parasaurolophus : 12000 clochettes- Queue de parasaurolophus : 10000 clochettesLe plésiosaure :- Crâne de plésiosaure : 16000 clochettes- Corps de plésiosaure : 18000 clochettes- Queue de plésiosaure : 18000 clochettesLe ptéranodon :- Corps de ptéranodon : 16000 clochettes- Aile droite de ptéranodon : 18000 clochettes- Aile gauche de ptéranodon : 18000 clochettesLe quetzalcoatlus :- Corps de quetzalcoatlus : 18000 clochettes- Aile droite de quetzalcoatlus : 20000 clochettes- Aile gauche de quetzalcoatlus : 20000 clochettesLe spinosaure :- Crâne de spinosaure : 16000 clochettes- Corps de spinosaure : 12000 clochettes- Queue de spinosaure : 10000 clochettesLe stégosaure :- Crâne de stégosaure : 20000 clochettes- Corps de stégosaure : 18000 clochettes- Queue de stégosaure : 16000 clochettesLe tyrannosaure :- Crâne de tyrannosaure : 24000 clochettes- Corps de tyrannosaure : 22000 clochettes- Queue de tyrannosaure : 20000 clochettesLe tricératops :- Crâne de tricératops : 22000 clochettes- Corps de tricératops : 20000 clochettes- Queue de tricératops : 18000 clochettesLe brachiosaure (4 fossiles) :- Crâne de brachiosaure : 24000 clochettes- Torse de brachiosaure : 22000 clochettes- Bassin de brachiosaure : 20000 clochettes- Queue de brachiosaure : 22000 clochettesLe diplodocus (6 fossiles) :- Crâne de diplodocus : 20000 clochettes- Cou de diplodocus : 18000 clochettes- Torse de diplodocus : 16000 clochettes- Bassin de diplodocus : 18000 clochettes- Queue de diplodocus : 20000 clochettes- Pointe de queue de diplodocus : 16000 clochettesC'est à 5 heures, tous les matins, que de nouveaux fossiles apparaîtront sur votre ile. Si vous en manquez, ils resteront disponibles le lendemain, avec un maximum de six trous à creuser par jour.Deux fossiles valent chacun 24000 clochettes : il s'agit du crâne de tyrannosaure et du crâne de brachiosaure. A 24000 clochettes le crâne, on a déjà à faire à un beau crâne !On ne sait pas encore ce qu'il se passe quand le musée est complet. Cela prendra du temps, puisque si les fossiles peuvent être avec un peu de chance complétés en quelques semaines, il faudra presque toute une année pour collectionner poissons et insectes puisque selon les saisons, les espèces disponibles ne sont pas les mêmes d'un mois à l'autre.Vous pouvez au choix revendre les fossiles que vous trouvez en double à Méli et Mélo qui vous en proposeront un montant entre 4000 et 24000 clochettes en fonction des pièces. Mais vous pourriez aussi les exposer chez vous, en dépit de leur encombrement, ou les vendre en ligne à un joueur moins chanceux (ou plus pressé).Le conservateur du musée a également besoin de notre aide pour enrichir la collection de poissons. Aussi, dès que vous avez pêché une nouvelle espèce, amenez-la vite à Thibou pour qu'il l'ajoute à la collection de poissons que vous pourrez ensuite admirer au musée.Au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de savoir ce que l'on a donné à Thibou ou non, c'est là que devient utile l'application Bêbêtopédie du Nook phone, qui permet de savoir si une espèce rencontrée a déjà été remise au musée. S'il n'y a pas la petite icône de Thibou à côté du nom de l'espèce, cela veut dire que vous avez vendu votre poisson un peu trop vite à Méli et Mélo et qu'il faudra donc profiter d'une prochaine capture pour réparer cette petite erreur. Ne manquez pas notre guide sur les poissons dans Animal Crossing: New Horizons Thibou ne se contente pas des fossiles et des poissons, il a aussi ouvert une salle réservée aux insectes, des "bébètes infectes" comme il les appelle. Mais on est sûr que dans le fond, il les adore. A l'écouter en parler, en tout cas, il en connait un rayon sur ces bestioles, quelles qu'elles soient.Là encore, la Bêbêtopédie vous permettra de faire le point sur les insectes remis ou non à Thibou, et on vous a concocté un guide complet sur le sujet des insectes dans Animal Crossing: New Horizons A l'occasion de la mise à jour 1.2.0 du jeu, Nintendo a introduit un nouvel élément dans le jeu : les tableaux de Rounard. Ce vendeur vous proposera, lorsqu'il sera de passage sur votre île, d'acheter un tableau. A vous de repérer si le tableau est vrai ou non, car l'expertise de Thibou sera intraitable : seuls les vraies toiles seront autorisées dans cette section du musée, et on devrait vous en proposer un guide spécial prochainement.