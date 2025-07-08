News Nintendo Switch 2 (Switch 2)

Gamescom 2025 : La liste des jeux proposés sur le stand de Nintendo

Metroid Prime 4, Elden Ring, Silksong et bien d’autres seront jouables sur le stand Nintendo à la Gamescom 2025 : une occasion en or de goûter à la Switch 2 et à certaines des nouveautés attendues dans les prochains mois.