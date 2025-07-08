News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
Gamescom 2025 : La liste des jeux proposés sur le stand de Nintendo
Metroid Prime 4, Elden Ring, Silksong et bien d’autres seront jouables sur le stand Nintendo à la Gamescom 2025 : une occasion en or de goûter à la Switch 2 et à certaines des nouveautés attendues dans les prochains mois.News
Nintendo fait son retour à Cologne avec une sélection qui rappelle les plus belles années de l’E3. La star du stand sera sans surprise Metroid Prime 4 : Beyond, jouable en sachant que la date de sortie n'a pas encore été dévoilée par Nintendo. À ses côtés, Pokémon Legends Z-A promet d’emmener les joueurs venus essayer le titre dans de nouveaux territoires, tandis que Mario Kart World permettra aux pilotes de tous horizons de mettre la gomme pour prouver que le fun multijoueur reste la plus belle exclusivité made in Kyoto.
Sur Bluesky, un internaute a partagé une infographie qui indique tous les jeux que Nintendo proposera sur Switch 2 durant le salon grand public le plus populaire au monde, la Gamescom, qui se déroule très bientôt à Cologne en Allemagne :
Le fabricant n’oublie pas les nostalgiques : un espace dédié aux classiques GameCube permettra de redécouvrir Luigi’s Mansion ou F-Zero GX, histoire de rappeler qu’un bon vieux classique sur émulateur officiel vaut parfois mieux qu’un long discours.
De leur côté, les amateurs d’action nerveuse pourront comparer les sensations de Hades II et Borderlands 4, tandis que l’intrigant Hollow Knight Silksong joue enfin la carte de la démo jouable — de quoi faire patienter les fans
Les détenteurs d’un compte Nintendo pourront repartir avec un pin’s exclusif après avoir validé leur présence sur place : un bonus physique super appréciable qui devrait faire tourner les têtes sur eBay à la fin de la Gamescom.
Alors, quel jeu testerez-vous en premier ? Dites-le-nous ! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo Life, My Nintendo News
La Switch 2 en force pour le retour de Nintendo à CologneAvec ces démonstrations tourneront sur Nintendo Switch 2, la liste des titres jouables tient du buffet à volonté, on va faire déborder l'assiette avec la liste de jeux confirmés sur le stand de Nintendo :
- Borderlands 4
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Donkey Kong Bananza
- EA Sports FC 26
- Elden Ring: Tarnished Edition
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Mario Kart World
- Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition
- Nintendo GameCube – Nintendo Classics
- Pokémon Legends: ZA – Nintendo Switch 2 Edition
- Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
Des partenaires tiers de premier planLa grande surprise vient sans doute de la présence de poids lourds tiers avec Elden Ring : Tarnished Edition de Bandai Namco ou Final Fantasy VII Remake Intergrade de Square Enix. Ce sera génial de pouvoir les voir tourner sur Switch 2 !
Infos pratiques et petit souvenirLe stand Nintendo se trouve tout de suite à l’entrée du Hall 9, juste à droite de la zone Pokémon.
Et vous, à quelle borne vous arrêterez-vous ?Que vous ayez envie de tester le nouveau Metroid ou vérifier ce que vaut ce Elden Ring sur la Switch 2, la Gamescom 2025 devrait combler votre curiosité.
