News MARVEL Ultimate Alliance 3: The black order (Switch)

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: X-Men Rise of the Phoenix DLC 2 | The Game Awards Trailer 13/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Centré comme prévu sur les X-Men, ce DLC viendra rajouter son lot de nouveaux personnages qui devraient faire vibrer la corde sensible chez certains. Au menu, Cable, Iceman (Iceberg en français), Gambit et évidemment Phoenix (Jean Grey).Le DLC viendra également ajouter des missions supplémentaires et sera, comme le premier, disponible uniquement au sein du season pass disponible pour 19.99€. Il sera disponible dès le 23 décembre.A lire aussi : notre test de Marvel Ultimate Alliance 3 sur Switch Du contenu gratuit sera également mis à disposition des joueurs avec de nombreux costumes comme le montre cette image :