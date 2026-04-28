FF7 Rebirth : la démo Switch 2 débarque par surprise
Square Enix met en ligne une démo gratuite de Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2 et Xbox, avec deux chapitres jouables et une sauvegarde transférable vers le jeu complet à paraître le 3 juin.News
- Square Enix a publié ce 28 avril 2026 une démo gratuite de Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2, Xbox Series X|S et Xbox on PC, sans annonce préalable
- La démo couvre les chapitres 1 et 2 du jeu, du flashback de Nibelheim à l'arrivée dans les Plaines herbeuses
- La sauvegarde de la démo se transfère vers le jeu complet, à condition de le faire avant de créer une nouvelle partie sur la version finale
- Le téléchargement pèse 45,1 Go sur Switch 2, soit moins de la moitié des 102,5 Go du jeu complet attendu le 3 juin 2026
- Les joueurs qui transfèrent leur sauvegarde récupéreront un Kupo Charm et un Survival Set en bonus dans le jeu final
Voilà une de ces annonces qu'on n'attendait pas un mardi midi. Square Enix a mis en ligne sans avertir personne une démo gratuite de Final Fantasy VII Rebirth sur le Nintendo eShop, à un peu plus de cinq semaines de la sortie officielle prévue le 3 juin 2026. Et ce n'est pas un démo cosmétique : c'est un vrai morceau du jeu, accompagné d'un système de transfert de sauvegarde vers le jeu final qui devrait inciter bon nombre d'entre nous à se laisser tenter dans l'éventualité d'un achat du jeu complet.
Voici la bande annonce qui a révélé la sortie de cette démo sur Switch 2 et Xbox :
Deux chapitres complets et un transfert de sauvegarde bienvenuLa démo comprend les deux premiers chapitres du jeu. Le chapitre 1 nous propulse dans le flashback de Nibelheim, cinq ans avant l'aventure principale, aux commandes d'un jeune Cloud Strife accompagné du légendaire Sephiroth, partis enquêter sur l'apparition de monstres aux abords du village natal de Cloud.
Le chapitre 2 enchaîne sur l'aventure "A New Journey Begins" qui voit Cloud et ses compagnons quitter Midgar et explorer librement la région des Plaines herbeuses, une grande zone ouverte pour s'imprégner de ce qu'apporte Rebirth par rapport à Remake. Tant qu'on n'avance pas vers la mine de Mythril, on peut revenir explorer les zones précédentes : il y a donc largement de quoi faire ses heures dans cette démo.
Notre progression dans la démo se reportera dans le jeu complet du 3 juin, mais à une condition à laquelle il faut prêter attention : si on crée une nouvelle partie dans la version finale avant d'avoir importé la sauvegarde de démo, le transfert ne sera plus possible. À garder en tête le jour de la sortie, donc, pour ne pas perdre les heures investies dès ce soir. En récompense du transfert, on récupère un Kupo Charm qui boostera nos chances de glaner des matériaux supplémentaires, plus un Survival Set bien utile en début d'aventure.
45,1 Go pour une démo, c'est costaudOn ne va pas se mentir, la démo pèse son poids : 45,1 Go sur Switch 2, soit un peu moins de la moitié des 102,5 Go que pèsera le jeu complet à sa sortie. Pour donner une idée, c'est plus que beaucoup de jeux Switch 1 dans leur version complète, c'est que ça pèse son poids une texture 4K, ma bonne dame.
Pensez donc à libérer de l'espace, voire à investir dans une carte microSD Express si ce n'est pas déjà fait, parce que Final Fantasy VII Rebirth ne sera pas le dernier gros AAA à venir grignoter notre stockage durant la carrière de la Switch 2.
Le retour en grâce de Square Enix sur consoles Nintendo se confirmeCette démo s'inscrit dans une stratégie qui devient désormais très lisible côté Square Enix. Final Fantasy VII Remake Intergrade est arrivé sur Switch 2 le 22 janvier 2026, très bien accueilli avec un 18 sur 20 dans nos colonnes. Rebirth débarque donc cinq mois plus tard, et le troisième et dernier opus de la trilogie remake a déjà été confirmé pour Switch 2 même si aucune date n'est encore fixée.
Le tout intervient sur une console Nintendo qui, rappelons-le, accueillait il y a peu de temps Final Fantasy XIV Online pour le mois d'août prochain. La firme japonaise déploie clairement une politique de portages systématique sur Switch 2, et après vingt ans de relative discrétion entre les deux entreprises, c'est un sacré retournement de situation.
Naoki Hamaguchi, producteur de la trilogie, avait d'ailleurs explicitement évoqué son attachement aux consoles Nintendo lors d'un Creator's Voice en juin 2025, en laissant déjà entendre que Rebirth pourrait suivre. C'est désormais largement plus qu'une simple suggestion.
Streamlined Progression et précommande à carte MagicPour les joueurs qui veulent profiter de l'histoire sans s'arracher les cheveux sur la difficulté, Rebirth reprend le système Streamlined Progression déjà introduit dans Remake Intergrade : on peut activer des PV et PM illimités, des jauges de Limite et ATB toujours pleines, des dégâts plafonnés à 9999, et une acquisition simplifiée des capacités d'arme. C'est testable dès la démo, ce qui permet de calibrer son expérience avant de se lancer dans le jeu complet.
Côté précommande, l'édition physique Switch 2 propose un bonus original : une carte Magic: The Gathering issue de la collaboration Final Fantasy, représentant Zack Fair en illustration alternative signée Tetsuya Nomura, en quantité limitée. Le boîtier inclura aussi un inlay réversible avec une jaquette alternative. De quoi nous faire passer à la caisse tranquillement, surtout pour les fans de l'univers qui collectionnent déjà la série Magic FF.
Et vous, vous comptez télécharger la démo ce soir ou attendre directement le 3 juin pour vous lancer dans la version complète ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord, pendant le téléchargement des 45,1 Go de cette démo !
Source : Communiqué de presse
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