News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
Un pack Switch 2 avec Nintendo Switch Sports Resort arrive le 22 octobre
Nintendo confirme la sortie européenne du pack le jour du lancement du jeu, avec trois mois de Nintendo Switch Online inclus. Le prix reste à préciser.News
Résumé de cette actualité en trois points :
Cette fois, on ne regardera pas passer le train : depuis quelques heures, les médias anglosaxons évoquaient la sortie de deux nouveaux bundles, le premier concernant Mario Kart World (bon, celui-ci, on l'oublie pour le moment de ce côté-ci de l'Atlantique) et un second avec le jeu Nintendo Switch Sports Resort. Car en effet, Nintendo confirme la sortie européenne d'un pack Nintendo Switch 2 accompagné de Nintendo Switch Sports Resort, calée sur le 22 octobre, soit le jour même du lancement du jeu.
De son côté, Nintendo Switch Sports Resort sortira le même jour en téléchargement et en version boîte, en exclusivité Switch 2.
Le programme mélange les activités de loisir, avec l'Hydravion et la Motomarine pour explorer les environs, et les disciplines plus disputées comme la Boxe, le Tir à l'arc ou la Bataille de pouces. Il est même possible de s'échauffer à la corde à sauter avant de passer aux choses sérieuses, ce qui en dit long sur le programme familial visé.
En reconstituant l'addition américaine, on constate que ces offres sont bâties sur le nouveau tarif de la console : 499,99 dollars, plus 49,99 dollars pour le jeu, plus 7,99 dollars pour les trois mois de service en ligne, ce qui donne bien les 27,98 dollars d'économie annoncés. La remise est réelle, mais elle s'applique sur une base déjà revue à la hausse.
Nous relevions en mai que les packs américains et australiens laissaient l'Europe de côté, sans le moindre « Choose Your Game » de notre côté de l'Atlantique. Cette annonce corrige le tir, et elle tombe au bon moment puisque ce SKU arrivera en rayon juste avant la période des fêtes, avec un titre familial en tête d'affiche.
Comptez-vous profiter de ce pack pour franchir le pas de la Switch 2, ou attendez-vous plutôt une offre construite autour d'un autre jeu ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Communiqué de presse Nintendo
- Le pack Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort sortira chez nous le 22 octobre, jour de sortie du jeu
- Il réunit la console, le jeu complet en téléchargement et 90 jours d'abonnement Nintendo Switch Online
- Le prix européen n'est pas encore communiqué, alors que la console passe à 499,99 € le 1er septembre
Cette fois, on ne regardera pas passer le train : depuis quelques heures, les médias anglosaxons évoquaient la sortie de deux nouveaux bundles, le premier concernant Mario Kart World (bon, celui-ci, on l'oublie pour le moment de ce côté-ci de l'Atlantique) et un second avec le jeu Nintendo Switch Sports Resort. Car en effet, Nintendo confirme la sortie européenne d'un pack Nintendo Switch 2 accompagné de Nintendo Switch Sports Resort, calée sur le 22 octobre, soit le jour même du lancement du jeu.
De son côté, Nintendo Switch Sports Resort sortira le même jour en téléchargement et en version boîte, en exclusivité Switch 2.
Direction l'île Wuhu, avec 12 sports au programmeOn rappelle que le jeu nous installe sur l'île Wuhu, complexe sportif que nous connaissons bien puisqu'il servait déjà de décor à Wii Sports Resort en 2009. On y pratique 12 sports différents aux commandes par mouvements, après avoir personnalisé son Sportsmate ou son Mii.
Le programme mélange les activités de loisir, avec l'Hydravion et la Motomarine pour explorer les environs, et les disciplines plus disputées comme la Boxe, le Tir à l'arc ou la Bataille de pouces. Il est même possible de s'échauffer à la corde à sauter avant de passer aux choses sérieuses, ce qui en dit long sur le programme familial visé.
Nintendo Switch Sports Resort arrive le 22 octobre sur Nintendo Switch 2
Aux États-Unis, un second pack avec Mario Kart World annoncéNintendo of America a de son côté annoncé deux offres. La première reprend exactement ce pack Sports Resort, facturé 529,99 dollars. La seconde associe la console à Mario Kart World et à la même durée d'abonnement, pour 549,99 dollars, avec une arrivée prévue fin septembre. Ce second pack n'a pour l'instant pas d'équivalent annoncé chez nous, et c'est le principal point qui reste en suspens.
En reconstituant l'addition américaine, on constate que ces offres sont bâties sur le nouveau tarif de la console : 499,99 dollars, plus 49,99 dollars pour le jeu, plus 7,99 dollars pour les trois mois de service en ligne, ce qui donne bien les 27,98 dollars d'économie annoncés. La remise est réelle, mais elle s'applique sur une base déjà revue à la hausse.
Reste la question du prix européenVoilà le seul élément qui manque encore à l'appel, et il n'est pas anodin. La Switch 2 passe à 499,99 € chez nous le 1er septembre, dans le cadre de la révision tarifaire mondiale qui touche aussi les États-Unis et le Japon. Avec un Nintendo Switch Sports Resort attendu autour de 49,99 € en précommande, on devine assez bien la fourchette dans laquelle ce pack devrait se situer, mais Nintendo n'a rien confirmé... comme il en a l'habitude depuis des décennies maintenant !
Nous relevions en mai que les packs américains et australiens laissaient l'Europe de côté, sans le moindre « Choose Your Game » de notre côté de l'Atlantique. Cette annonce corrige le tir, et elle tombe au bon moment puisque ce SKU arrivera en rayon juste avant la période des fêtes, avec un titre familial en tête d'affiche.
Comptez-vous profiter de ce pack pour franchir le pas de la Switch 2, ou attendez-vous plutôt une offre construite autour d'un autre jeu ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Communiqué de presse Nintendo
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